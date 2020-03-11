Ticaret Bakanlığı'ndan virüs fırsatçılarına karşı önlem

Ticaret Bakanlığı maske fiyatlarındaki usulsüz artış ile ilgili açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı vatandaşların haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi mobil uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebileceğini bildirdi.

ntv.com.tr 11.03.2020 - 12:44 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 12:47

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Corona virüs salgınının Türkiye'ye gelmesiyle özellikle maske, eldiven gibi hijyen ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili şikayetler artmaya başladı.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan 'fırsatçılarla' ilgili bir açıklama geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim uygulaması ile vatandaşların bakanlığa şikayette bulunabileceği bildirildi.

9 FİRMAYA CEZA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüsü salgını ile birlikte bazı sağlık cihazlarının ve tıbbi ekipmanların fiyatlarının fahiş artışları yönünde şikayetler geldiğini belirterek “9 firma haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı” demişti.

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