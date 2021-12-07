Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, kadın girişimcilerin satışlarını artırmak amacıyla kart kabulüne geçişlerini kolaylaştırmak üzere POS cihazı desteği sunuyor. Kampanyadan Akıllı KOBİ Platformu üzerinden başvuru yapan 1000 kadın girişimci faydalanabilecek. (BU BİR İLANDIR) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, KOBİ’lerin pandemi döneminde artan dijitalleşme ihtiyacına yönelik yetkinliklerini artırmak üzere şimdi de kadın girişimciler için yeni bir teşvik programı açıkladı.Program kapsamında 1.000 kadın girişimciye satışlarını artırmaları amacıyla kartlı ödemeyi kabul edebilmeleri için POS cihazı desteği sağlanacak. Kampanya, kadın girişimcilerin nakit ile ödemeyi tercih etmeyen kart sahiplerini de kapsayabilmesini ve bu yolla Türkiye’de kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa’nın eylül ayında KOBİ’lerin dijital dönüşüm üssü olması hedefiyle hayata geçirdiği Akıllı KOBİ Platformu, iş yerleri için sunduğu fırsat yelpazesini her geçen gün genişletiyor. Dijitalleşmeye yönelik ürün ve hizmet sunan 800’e yakın tedarikçiyle KOBİ’leri buluşturan platforma akillikobi.org.tr adresinden ulaşılabiliyor. Platform, içerdiği ürün, hizmet, bilgi ve eğitimlerle KOBİ’lere özel bir dijital dönüşüm üssü olarak hizmet veriyor.TOBB ve Visa, KOBİ'lerin pandemi döneminde artan dijitalleşme ihtiyacına yönelik yetkinliklerini artırmak üzere şimdi de Akıllı KOBİ Platformu üzerinden kadın girişimciler için yeni bir teşvik programı açıkladı. Bu program ile, 1.000 kadın girişimciye satışlarını artırmaları amacıyla kartlı ödemeyi kabul edebilmeleri için POS cihazı desteği sağlanacak. Kampanya, kadın girişimcilerin nakit ile ödemeyi tercih etmeyen kart sahiplerini de kapsayabilmesi ve bu yolla Türkiye’de kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlıyor.Kadın girişimciler kampanyadan yararlanmak için, Akıllı KOBİ Platformu üzerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Kriterlere uyan ve belirlenen tarihler arasında ilk kez POS cihazı satın almış 1.000 kadın girişimci kampanyadan yararlanabilecek. akillikobi.org.tr/pos-destegi/ adresinde yer alan kriterler doğrultusunda teşvik almaya hak kazanan kadın girişimciler yeni yıl ile birlikte bu destekten faydalanabilecekler. POS Desteğinden kimler yararlanabilir?Başvuru Kriterleri:• Kadın girişimci olarak ticari işletmenin sahibi olunması veya kadın girişimcilerin şirketteki payının en az yüzde 51 olması.• Ticari işletmenin/Şirketin 1.1.2021 tarihinden sonra kurulmuş olması.• Ticari işletmenin/Şirketin TOBB’a bağlı Oda/Borsalara ve Ticaret Sicil’e kayıtlı olması.• Desteğe konu POS cihazının, ticari işletmenin/şirketin ilk POS makinesi olması ve 1.1.2021 tarihinden sonra satın alınmış olması."KADIN GİRİŞİMCİ SAYISININ ARTMASI GEREK"TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, işini yeni kurmuş kadın girişimcileri, POS desteğinden yararlanmaya davet ettiklerini belirterek şunları kaydetti:"Nüfusumuzun yarısı kadın iken, çalışma hayatının 3’te 1’ini kadınlar oluşturuyor. Girişimcilere baktığımızda ise her 10 girişimciden 1’i kadın girişimci oldu. Bu oran geçmişte yüzde 4’tü, bugün geldiğimiz noktada yüzde 10 seviyesine ulaşabildik.Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için kadınların ekonomiye daha çok entegre olması gerekiyor.Girişimciler arasındaki kadın girişimcilerinin sayısının artması gerekiyor. İşte bu vizyonla kadın girişimciliğini artırmak amacıyla 2007 yılında 81 ilde örgütlü olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nu kurduk.Ülkemizde kadın girişimci sayısının artışında şüphesiz ki TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun payı var.Tüketiciler olarak kartla ödeme eğilimimiz pandeminin de etkisi ile son dönemde ciddi oranda arttı. TOBB ve Visa olarak vereceğimiz POS cihazı desteği ile ticaret ve üretim için yola çıkan kadın girişimcilerin kartla ödeme kabul etmesini de sağlayarak daha çok satış yapabilmelerine destek olmak istiyoruz.""KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİ DAVET EDİYORUZ"Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de yeni destek paketini KOBİ'lere sunmaktan mutlu olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:"Pandemi sürecinde KOBİ’lerin faaliyetlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmeleri için pek çok çalışmaya aynı anda imza attık. 'İşimi Yönetebiliyorum' eğitimlerimizi hız kesmeden sürdürdük, TOBB ile iş birliği içerisinde “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” hareketini başlattık ve son olarak da dijital dönüşüm üssü olan Akıllı KOBİ’yi hayata geçirdik.Bu tür projeleri hayata geçirmek kadar, her geçen gün sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek, etki halkasını genişletmek de önemli. Şimdi yeni bir destek paketi sunuyoruz. Bu kapsamda, 1.000 kadın girişimciye kart kabulü konusunda destek sağlayacağız. Hem bu teşvik paketine başvuru yapmak hem de dijitalleşme konusunda pek çok imkandan faydalanmak üzere tüm KOBİ’lerimizi Akıllı KOBİ’ye davet ediyoruz."Akıllı KOBİ’de neler var?Akıllı KOBİ platformuna giren KOBİ'ler• Dijitalleşme seviyelerini test edebilecek• Seviyelerine göre yol haritası desteği alabilecek• 80 farklı başlık altında ihtiyaç duydukları tedarikçilerle buluşabilecek• Dijitalleşme konusunda Türkiye’nin KOBİ’lere yönelik en kapsamlı eğitimlerine ulaşabilecekDijitalleşme Yolunda Tüm İhtiyaçlarınız Bu Platformda!Akıllı KOBİ platformundaki faydalı içerik ve videoların yer aldığı ‘Bilgi Bankası’ sekmesi oldukça kapsamlı. Bu içeriğe ek olarak Visa desteği ile, ‘KOBİ Akademisi’ sekmesine ‘İşimi Yönetebiliyorum’ KOBİ eğitimleri de dahil edildi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve alanında uzmanların yer aldığı 7 başlık ve 47 modülden oluşan eğitim videoları KOBİ’lerin finansal disiplin ve dijitalleşme becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlandı.KOBİ’lerin kapasitelerini güçlendirecek bu eğitimlerin yanı sıra platformun ‘Visa Dünyası ve Ödemeler’ bölümünde ise KOBİ’lerin ödemelerle ilgili ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler, kartla ödeme ve kart kabulü olmak üzere iki başlıkta anlatılıyor. Ayrıca bu bölümde KOBİ’ler, finansal kuruluşların Akıllı KOBİ'ye özel ticari Visa kart ve POS kampanyalarına da ulaşabiliyorlar.Akıllı KOBİ’ye şu ana kadar dijitalleşmeye yönelik ürün ve hizmet sunan 800’e yakın tedarikçi kayıt oldu. Bu şirketlerin sunduğu; bulut ve yapay zeka çözümleri, e-ihracat, sanal POS çözümleri, mobil geliştiriciler, veri analizi gibi hizmetler 12 ana kategoride toplam 80 başlık altında toplanıyor. KOBİ’ler bu ürün ve hizmetlere, tedarikçilerin sitelerine yönlendirilerek uygun ödeme koşullarıyla ulaşabiliyor. "Bir alışverişle çok şey fark eder"Mart ayında Visa ve TOBB, pandemi sürecinde küçük işletmeleri desteklemek üzere "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasını başlatmıştı. Kampanyanın amacı, ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmekti. Kampanya kısa sürede yankı buldu ve Türkiye’nin dört bir yanından TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsa üyesi bu projenin bir parçası oldu ve bu çağrıyı yineledi. Pek çok küçük işletmede “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” posterleri asıldı.Web Sitesi: https://bit.ly/3pD1l1F(BU BİR İLANDIR)