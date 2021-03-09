TOGG CEO'su Karakaş: İnsanlar artık geleceği satın alıyor

Bu yıl ‘Belirsizlik Çağında Yaşamak’ ana teması ile düzenlenen zirvedeki panellerde alanının önde gelen isimleri yeni dünya düzeniyle ilgili fikirlerini İstanbul’dan dünya ile paylaşıyor.



Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar'ın moderatörlüğünde düzenlenen ‘Liderlerin Dönüşümü’ panelinde konuşan TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

“Elektrikli araç markalarının hisse değerlerinin yükseldiği kesinlikle doğru. İnsanların şu an satın aldıkları şey gelecek. Klasik yaklaşımla olan üretim bir taraftan devam ederken bir taraftan da yeni oyuncularla yolumuza bakmalıyız. Akıllı evlerden akıllı şehirlere kadar hayatımız bağlantılı hale geliyor. Bu da şu anda yapmış olduğumuz iş birliklerinin şeklini değiştiriyor. Böylesine zorlu dönemlerde bilginin iyi anlaşılması gerekiyor."

"Benim bilgimin yarısı İstanbul’da iken belki diğer bir yarısı Çin’de diğer yarısı ise Amerika’da çalışıyor olabilir." diyen Karakaş, "Geçmişten bir yana bu ayrıştırmayı yapabilmemiz çok önemli. Yeni iş modelleri oluşturmanız gerekiyor. Öyle bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz ki bu alanın genç yetenekleri bir araya gelip bizi bir sonraki adıma geçirebilsinler. Onları bir kalıba sokmuyoruz, kendi kimliklerini nerede yaşarlarsa yaşasınlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar ortaya koyabilmeliler." ifadelerini kullandı.