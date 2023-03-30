TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yatacak, nasıl alınır? Başvuru iadeleri başladı

TOKİ "İlk Evim, İlk İş Yerim" kura çekimi için 500 TL'lik başvuru ücreti ödeyen adaylar, kura çekimlerinin sona ermesiyle birlikte ücretlerini nasıl iade alabileceklerini sorguluyor. TOKİ tarafından yapılan açıklama sonrasında, ücret iadelerinin ne zaman yapılacağı ve hangi bankalar üzerinden ödeneceği belli oldu.



500 TL BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK



Kura çekimleri sonrasında listede adı olmayan başvuru sahipleri ücret iadesi alabilecek. 500 TL olan başvuru ücreti hak sahibine teslim ediliyor.



TOKİ 500 TL PARA İADESİ NE ZAMAN YATACAK, NASIL ALINACAK?



500 TL'lik para iadesinin ne zaman yatacağını sorgulayan vatandaşlar için TOKİ'den açıklama geldi.

TOKİ sosyal konut projesinden faydalanabilmek için 500 TL ön kayıt ücreti veren adayların kurada ismi çıkmazsa başvuru ücretini geri almaya başlayacaklarını açıkladı.



Ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu.

Buna göre; TOKİ, kura çekimi tamamlandıktan 5 gün sonra paraların iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu.