TOKİ başvuru para iadesi nasıl alınır, ne zaman yatırılacak? (2023 TOKİ başvuru para iadesi sorgulama)

TOKİ başvuru para iadesi için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. TOKİ kura çekimi için katıldıkları illerde hak sahibi olamayan vatandaşların ücret iadeleri yapılmaya başlandı. Peki, TOKİ başvuru para iadesi nasıl alınır, ne zaman yatırılacak?



TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NASIL ALINIR?



TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı takdirde başvuru için yatırılan 500 lira IBAN'a iade ediliyor.



Buna göre; Kurada adı çıkmayanlar, TOKİ başvuru para iadelerini, başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

BAŞVURUSU REDDEDİLENLER İÇİN ÜCRET İADELERİ YAPILIYOR



TOKİ sosyal konut ve arsada başvuru şartlarına uymayan vatandaşlar, başvuruları iptal edildiği için 500 liralık ücret iadesinin nasıl yapılacağını merak ediyor.



Gelir, ikamet ve diğer şartları uymayan vatandaşların başvuruları iptal edildi ve başvurusu iptal edilenlerin 500 liralık ücretleri bankalar üzerinden iade ediliyor.