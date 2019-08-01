ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ticaret ve kur savaşları için "yeterince agresif" şekilde faiz indirmemesi gerekçesiyle eleştiride bulundu.



Bu hafta "büyük bir faiz indirimi" çağrısında bulunan Trump, Twitter üzerinden Fed'in 25 baz puan faizi indirimi kararını eleştirdi. Powell, açıklamalarıyla gelecek faiz indirimi beklentilerini azaltırken Trump tam tersini tercih ettiğini belirtti.



Trump, Twitter iletisinde "Piyasanın Fed ve Jay Powell'dan duymak istediği bunun Çin, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere ayak uydurabilecek uzun ve agresif bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olacağı idi. Powell her zaman olduğu gibi bizi hayal kırıklığına uğrattı, ama en azından zaten en başında hiç başlamaması gereken parasal sıkılaştırmayı bitiriyor. Enflasyon yok. Biz zaten kazanıyoruz. Ancak kesinlikle Fed'den pek bir yardım almıyorum." dedi.

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