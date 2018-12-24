Fed'in güçlü dolar ve ticaret savaşlarını anlamadığını belirten Donald Trump, yayımladığı tweet mesajında Fed yetkililerinin piyasalara dair bir hisleri olmadığı söyledi.
Donald Trump, Fed için, "Fed skor üretemeyen güçlü bir golfçü gibidir, çünkü dokunmaz, vuramaz" benzetmesini yaptı.
PİYASALARDA SON DURUM
Trump'ına açıklamalarının ardından ABD Borsalarında sert düşüşler yaşandı. Dow Jones endeksi 21.15 itibarıyla yüzde 2,91'lik düşüşle 21 bin 792 puanda, S&P 500 ve Nasdaq da yüzde 3'e yakın düşüşte.
Trump'ın açıklamasının ardından ABD borsalarında sert düşüş
Ekonomi
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ekonomisi için tek sorun ABD Merkez Bankası (Fed)" dedi. Trump'ın açıklamasının ardından ABD borsalarında sert düşüşler yaşandı.
Fed'in güçlü dolar ve ticaret savaşlarını anlamadığını belirten Donald Trump, yayımladığı tweet mesajında Fed yetkililerinin piyasalara dair bir hisleri olmadığı söyledi.