Turizm Bakanı Ersoy: Rusya'nın uçuşları tekrar başlatma kararı Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesidir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuşları tekrar başlatma kararını Twitter hesabından değerlendirdi.



Bakan Ersoy, "Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum." dedi.



RUSYA-TÜRKİYE UÇUŞLARI BAŞLIYOR



Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti. Türk yetkililerin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." dedi.



Türkiye’deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." diye konuştu.