Turizm yatırımcı ve işletmecileri için 'erteleme' çalışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakanlık belgeli yatırımcılar için kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, hasılat paylarının erteleneceğini açıkladı.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatılmış olup, AK Parti Grubu ve sayın milletvekilleri ile paylaşılmıştır" denildi.

