Türkiye dış müteahhitlikte dünya ikincisi

ABD'li Engineering News Record’a (ENR) göre Türkiye, geçtiğimiz senelere göre yine damga vuran ülkelerden biri oldu.



Geçtiğimiz yıl küresel inşaat sektörü 625 milyar dolarlık iş üstlendi. 2018 yılına göre yüzde 3,4’lük bir artış yaşansa da şirketlerin yurtdışında aldığı işler yüzde 2,9 düştü ve 473 milyar dolara geriledi.



Dünyanın en büyük uluslararası müteahhitler listesini açıklayan ABD’li Engineering News Record’a (ENR) göre Türkiye, geçtiğimiz senelere göre yine damga vuran ülkelerden biri oldu.



Listede en fazla müteahhit veren ülke yine Çin oldu. 74 şirketle birinci olan Çin’i, 44 şirket ile Türkiye takip etti. 3’üncü olan ABD merkezli şirketlerin sayısı ise 35. Dördüncü Japonya 13, beşinci Güney Kore ise 12 şirket ile listede yer aldı.