Türk şirketi Bulgaristan'daki ikinci fabrikasını aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sarten Ambalaj, 10 milyon euro yatırımla Bulgaristan’daki ikinci fabrikasını satın aldı. Bulgaristan’da halihazırda 25 milyon euro ciro yapan Sarten Ambalaj, son yatırımıyla bu rakamı 50 milyon euro seviyelerine çekmeyi hedefliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarten Ambalaj Üst Yöneticisi (CEO) Zeki Sarıbekir, şunları kaydetti:



“Bu ülkedeki şirketimizi 1999 yılında kurduk. 2001 yılında da oradaki ilk fabrikamızı aldık ve üretime başladık. 19 yıldır da Bulgaristan’da üretim yapıyoruz. Şirketin ilk yurt dışı yatırımı da Bulgaristan’dır. Yeni yatırımımız, Bulgaristan’ın ilk metal ambalaj fabrikası. Bu yatırımımızla Bulgaristan’da 400 kişinin üzerinde istihdam sağlamış olacağız. Bu ülkede 25 milyon euro ciro yapıyoruz. Hedefimiz 1-2 yıl içerisinde ciromuzu iki katına çıkarmak olacak. Balkanlarda ve Doğu Avrupa’da Bulgaristan’ı merkez seçerek büyüyoruz. Hedefimiz daha fazla ihracatla ülkemizin cari açığının kapanması adına daha fazla katkı sağlamak. İkinci fabrikayla Doğu Avrupa’da metal ambalajda daha güçlü bir konuma geleceğiz. Bu yatırım Türkiye’den ihracatımızı da artıracak. Yine yarı mamulü Türkiye’den göndereceğiz. Ham madde de gidecek."



ÇALIŞAN SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Yeni fabrikada kavanoz kapağı ve endüstriyel ambalaja odaklanacaklarını aktaran Sarıbekir, "Plevne’deki fabrikamızda ise gıda tarafında büyüme hedefliyoruz. 2020’de 20’nci fabrikamızı kurmuş olduk. Türkiye ve yurt dışı olmak üzere toplam çalışan sayımız 3 binin üzerinde. Şirket olarak bir yıl öncesine göre yüzde 5 büyüdük. Sektörün de bu düzeyde büyüdüğünü düşünüyorum. Türkiye’de kişi başına düşen ambalaj tüketimi 250 dolarları buldu. Avrupa’da bu 450 dolarların üzerinde. Ambalaj ürünlerin, özellikle gıdaların hijyenik bir şekilde son tüketiciye ulaştırılması için çok önemli. Pandemi, bizlere ambalajın önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.” değerlendirmesinde bulundu.





MANİSA VE ADANA'YA İKİ FABRİKA



Zeki Sarıbekir, şirketin 200 milyon TL yatırımla Adana’da ve Manisa’da kavanoz kapağı üretimi için fabrika kuracağını belirterek, şunları kaydetti:



“Aylık 100 milyonun üzerinde kapak üretiyoruz. Bu yıl Manisa’da yeni yatırımla beraber yıllık 1,5 milyar kapak üreteceğiz. Kapasiteye bakarsak 2 milyar civarlarında olacak. Senede 2,5 milyar adet kavanoz kapağı üretmeyi hedefliyoruz. Ev kullanımında kavanoz kapağı adet bazında 300 milyon seviyelerinde. Türk dolumcular geçen seneye göre iki kat iş yapıyorlar. Su her yerde var ama onu şişeleyebilmek önemli. Biz o şişeye önem veriyoruz. Balkanlarda bireysel ihtiyaç olarak kapak kullanılıyor. Romanya’da da aynı şekilde. Konservecilik kültürü var.”



Şirketin 2030 hedefine odaklandığını ifade eden Zeki Sarıbekir, “Avrupa’da zaten kuvvetliyiz. 2030 hedefimiz 1 milyar dolar ciro. 2030 yılında 30 fabrikaya ulaşmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

