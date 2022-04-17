Türk YouTube kanalı, dünyanın en büyük blokzinciri zirvesinden izlenimlerini paylaştı

Küresel çapta kripto ve blokzinciri ekosisteminin merakla beklediği Binance Blockchain Week 2022, Dubai’de 28-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından blokzinciri ve kripto para uzmanlarının, düzenleyici kuruluşların, trader’ların ve start-up’ların katıldığı etkinlikte DeFi 2.0, metaverse, NFT, GameFi, blokzinciri ve sürdürülebilirlik gibi önemli konular konuşuldu. Zirveye dünyanın en büyük kripto para platformu Binance’in CEO’su Changpeng Zhao (CZ) tarafından özel olarak davet edilen Kripto Kurdu YouTube kanalı, etkinlik boyunca izlenimlerini ve kripto dünyasının önde gelen isimlerinin röportajlarını takipçileriyle paylaştı.



Etkinlikte popüler kripto paraların ve platformların yetkililerinin yanı sıra CZ ile de röportaj yaptıklarını belirten Kripto Kurdu kurucusu Barış Uzma, değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı: “Kripto Kurdu olarak heyecanımız, Dubai seyahatimiz için havalimanına ulaştığımız anda başladı. Dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance tarafından düzenlenen ve üç gün süren bu zirve, konuşmacıları ve blokzinciri teknolojileri, metaverse, NFT, Web 3.0, DeFi gibi konuları içeren programıyla dolu dolu bir etkinlik oldu. 2017’den bu yana Türkiye’deki kripto para ve blokzinciri ekosisteminin en doğru bilgiye ulaşması için faaliyet gösteren Kripto Kurdu olarak biz de Binance NFT Müdürü Athena Yu, Klaytn İş Geliştirme Müdürü David Shin, Reef CEO’su Denko Mancheski, Trust Wallet CEO’su Eowyn Chen, Sandbox COO’su Sebastian Borget, WAX Kurucu Ortağı William Quigley gibi üst düzey yetkililerle röportaj yaptık. Ayrıca 1inch, Qtum, Elrond, Cake, BNB Chain gibi şirketlerin yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye’deki kripto topluluğu için özel sözler de aldığımız etkinlikle ilgili tüm izlenimlerimizi kanalımızda paylaşıyoruz.”

"BLOKZINCİRİ PROFESYONELLERİ TÜRKİYE’DEKİ KRİPTO TOPLULUĞUNU ÇOK SEVİYOR”



Görüşme yaptıkları birçok ismin Türkiye’deki kripto topluluğuna özel bir ilgisi olduğunu gördüklerini belirten Barış Uzma, “Gittiğimiz her görüşmede Türk olduğumuzu söyledikten sonra herkes Türkiye’deki topluluğun büyüklüğünden bahsetti. En değer verdikleri ve ciddiye aldıkları komünite, Türkiye’deki diyebilirim” ifadelerini kullandı. Birçok blokzinciri markasının Türkiye’ye özel planları olduğunu vurgulayan Barış Uzma, “En can alıcı örneği Binance NFT Müdürü Athena Yu’dan duyduk. Binance’in yalnızca Türkiye’de yaşayanların satın alabileceği Binance Türkiye Poap NFT’leri üzerinde çalıştığının ipuçlarını veren Yu, ilerleyen zamanlarda bu Poap’lara özel satışlara katılabileceğimizin sinyallerini verdi. Öte yandan Klaytn İş Geliştirme Müdürü David Shin de özel bir airdrop kampanyası yapabileceklerine işaret etti. Ayrıca birçok projenin Türkiye’de ofis açma, Türkiye’ye özel bonuslar ve airdrop dağıtımı gibi planları bulunuyor” dedi.

REEF’TEN REEF COİN’İN GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER



Halihazırda 20 kişiyi aşkın ekibiyle faaliyet gösteren ve ekosistemler, airdrop dağıtımı, test ağları, ön satışlar ve NFT’ler gibi sektöre dair en güncel içerikleri paylaşan ve Dubai’deki zirveye katılan Kripto Kurdu, Reef Coin CEO’su Denko Mancheski’yle de önemli bir söyleşi gerçekleştirdi. Kripto Kurdu izleyicileri, geçtiğimiz yıl mart ayında Reef ve Alameda arasında yaşanan, kripto camiasının FTX problemi olarak bildiği olaya ilişkin ayrıntıları birinci ağızdan duyma fırsatı yakaladı. Reef’in Türkiye’de en büyük topluluklardan birine sahip olduğunu ve başından bu yana Binance Türkiye’de de listelenen Reef’i desteklediklerini söyleyen Mancheski, teşekkür ederek “Türkiye’deki topluluğun sadakatini artıracak daha fazla aktivite düzenlemek istiyoruz. Duyuracağımız NFT pazarı, metaverse, ilk DEX arzı gibi yeni ürünlerimizle bu bağlılığı artıracağımıza inanıyoruz” dedi.



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Binance gibi dünyanın en büyük borsasının yaptığı bu büyük etkinliğin her yıl tekrarlanması gerektiğini söyleyen ve etkinlikte Türkiye’deki kripto para ve blokzinciri meraklılarının da yakından takip ettiği isimlerle röportaj yapabilme fırsatı elde ettiklerini belirten Kripto Kurdu Kurucusu Barış Uzma, zirveye ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “CZ tarafından özel olarak davet edildiğimiz etkinlikten önce söz verdiğimiz gibi, kripto camiasının öne çıkan isimleriyle röportaj yaptık. Şimdiye kadar Trust Wallet, Reef, Binance Fan Token, Binance NFT, Klaytn, Cake videolarını yayımladık ve topluluğun yakından takip ettiği bu isimlerin yalnızca Türkiye’deki takipçileri için verdikleri röportaj videoları, önümüzdeki günlerde kanalımızda yayımlamaya devam edeceğiz.”