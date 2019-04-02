Turkcell, sermayesinin yüzde 41,45'ine sahip olduğu Fintur'un hisselerinin Sonera Holding'e devrinin tamamlandığını duyurdu.



Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada, "Söz konusu satış işleminin (Fintur hisseleri) nihai bedeli 352,9 milyon euro olarak gerçekleşmiştir.



Hisse devir işleminden elde edilen 772,4 milyon TL kârın 2019 yılı birinci çeyrek mali tablolarımıza yansıyacağı öngörülmektedir."



ERKAN: YARATILAN KAYNAĞI YATIRIMLARDA KULLANACAĞIZ



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, konuyla ilgili olarak, Turkcell'in tarihinde önemli bir stratejik gelişme olan işlemin tamamlanmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bir yıldan uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve azınlık hissedarı olduğumuz Fintur iştirakimizin ortağımıza devri 353 milyon euro bedelle gerçekleşti. Bu işlem, "Asset light" yani verimli bilanço olarak tanımladığımız stratejimizin, fiziki varlıklarımızın Türkiye'ye odaklı ve uluslararası büyümenin dijital varlıklarla sağlanacağı stratejimizin teyidi niteliğindedir.



Aynı zamanda, bilançomuza yaklaşık 2,2 milyar TL kârşılığında nakit girişi sağladığımız bu işlem ile likiditemiz ve bilanço oranlarımız daha da güçlenmiş, döviz pozisyonumuz fazlaya dönüşmüştür. Bu işlemden yaratılan kaynağı müşterimize sunduğumuz değeri zenginleştirecek ve teknolojimizi güçlendirecek yatırımlarda kullanacağız. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yenilikçi teknoloji çözümlerimiz ile insan kaynağımıza ve tüm paydaşlarımıza değer yaratma stratejimizle sürdürülebilir ve kârlı büyümeye, dijital operatör vizyonumuza odaklanmaya devam edeceğiz."