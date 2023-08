Turkcell "yeşil enerjiye" 240 milyon dolar yatırım yapacak

YEŞİL ENERJİYE 240 MİLYON DOLARLIK YATIRIM



Yürüttükleri tüm faaliyetlerin sonucunda 2025 yılı sonunda yıllık tüketimlerinin yüzde 65'ini, 2030 yılında ise yüzde 100'ünü yeşil enerjiden karşılama hedefinde olduklarını belirten Erkan, şunları söyledi:



"240 milyon dolar yatırım yapacağız. Hedefimiz, yeşil enerji üreten şirket olmak. Elektrik ihtiyacımızı kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefi kapsamında geçen hafta Bank of China ile 30 milyon avro tutarında yeni bir 'yeşil kredi' sözleşmesi imzaladık. Daha önce de BNP Paribas ve ING Bank ile gerçekleştirdiğimiz yeşil kredi projelerine bir yenisini daha eklemiş olduk. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız için finansman sağlayacak benzer kredilerle karbon ayak izimizi azaltarak çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken, finansman maliyetlerimizi de düşürüyoruz. Uluslararası derecelendirmeler, sertifika, ödül ve skorlar da durduğumuz yerin doğru olduğunu gösteriyor. Son olarak, Synesgy ESG (Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) küresel değerlendirme anketinde 'A' notuyla 'Excellent Sustainability' skorunu aldık. Ayrıca Küçükyalı ve Tepebaşı plazalarındaki çevreci çalışmalarımız için Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen 'Altın Green Check' sertifikasını da aldık."





SON 2 YILDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİYLE 406 MİLYON TL TASARRUF



Murat Erkan sözlerine şöyle devam etti:



“Teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Veri talebi her yıl yaklaşık yüzde 25 artıyor, bu talebi karşılamak için daha fazla enerji tüketiyoruz. 1 petabayt, yani 1 milyon gigabayt data üretimi 3,6 ton karbondioksit emisyonuna denk geliyor. Enerji verimliliği odağımız sayesinde veri kullanımı başına enerji tüketimini 2022’de bir önceki seneye göre yüzde 17 azalttık. Aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimini üst seviyelere çıkarmak için yatırımlarımızı artırıyoruz.”



Turkcell’in 2010’dan bu yana yeşil enerji yatırımlarında öncü olduğunu vurgulayan Murat Erkan, sektörde bu alana en fazla yatırım yapan şirket olduklarını hatırlatarak “Turkcell Grup bünyesinde ürettiğimiz yeşil enerjiyle şu an toplam tüketimimizin yüzde 8’ini (74,4 gWh) karşılıyoruz” dedi. Geçen yılın sonu itibarıyla toplam 650 baz istasyonunda güneş enerjisine dayalı bir alternatif çözüm olan Greensite’a (Yeşil Saha) geçildiğini ifade eden Erkan, “Bu istasyonlarda şu ana kadar yaklaşık 680 bin kWh enerji tasarrufu sağladık. 2023 sonuna kadar ek 750 adet daha Greensite projesi hedefimiz var. Çevreci kaynak odaklı enerji verimliliği projeleriyle 2022 ve 2023’te yaklaşık 131 GWh enerji ve 406 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağladık” diye konuştu.



İzmir Karadağ HEDEF: GÜNEŞ ENERJİSİNDE 2025 SONUNA KADAR 300 MW KURULU GÜÇ



Genel Müdür Murat Erkan, Turkcell’in güneş ve rüzgâr enerjisi faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Ankara, Adana ve Tekirdağ’daki veri merkezlerimizde, KKTC ve Diyarbakır’daki iki bölge yerleşkemizde güneş enerjisi sahalarımız var. Öte yandan Türkiye’nin dört yanında, 2023 sonu itibarıyla 57 MW kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi (GES) projelerinde saha çalışmalarını devam ettiriyoruz. 2025 sonuna kadar güneş enerjisinde toplam 300 MW kurulu güce sahip olmayı planlıyoruz.



İzmir Karadağ’da, yaklaşık 2 bin 500 baz istasyonumuzun yıllık tüketimini karşılayacak üretim kapasitesine sahip, 18 MW büyüklüğünde 6 türbinli rüzgâr enerji santralimiz var. Bu santralin 27,6 MW kurulu güce ulaştırılması için izin süreçlerimiz devam ediyor. Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerin sonucunda; 2026 yılında yıllık tüketimimizin yüzde 65’ini, 2030 yılında ise yüzde 100’ünü yeşil enerjiden karşılayabilmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz, yeşil enerji üreten şirket olmak.



Uluslararası derecelendirmeler, sertifika, ödül ve skorlar da durduğumuz yerin doğru olduğunu gösteriyor. Son olarak Synesgy ESG (Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) küresel değerlendirme anketinde ‘A’ notuyla ‘Excellent Sustainability’ skorunu aldık. Ayrıca Küçükyalı ve Tepebaşı plazalarındaki çevreci çalışmalarımız için Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen ‘Altın Green Check’ sertifikasını da aldık.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE DEVAM



Turkcell’in finansal sonuçlarını açıklarken “Müşteri ve verimlilik odaklı yaklaşımımız, şirketimizin finansal performansının korunmasına ve güçlenmesine önemli bir şekilde olumlu katkı sağladı. Çeyrek performansımız; genişleyen müşteri bazımız, dijital servisler ve techfin işlerimizin katkısı sayesinde hızlandı” diyen Murat Erkan, sözlerini şöyle tamamladı:



“2023 yılı beklentilerimizi, güçlü yarıyıl performansımız ve yılın kalanı için güvenimizle birlikte yukarı yönlü güncelliyoruz. Dijital servis ve çözümler, dijital iş servisleri ve techfin gibi stratejik odak alanlarımızda yüksek büyüme ivmesi yakaladık. 2023’ün ikinci yarısında da sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz.”



YILLIK BAZDA GELİRDE YÜZDE 73,5 BÜYÜME, 1,4 MİLYON YENİ MÜŞTERİ



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın aktardığı bilgilere göre Turkcell’in ikinci çeyrek finansal sonuçları şöyle gerçekleşti:



Grup gelirleri yıllık bazda yüzde 73,5 büyüyerek 21,7 milyar TL'ye ulaştı. Güçlü gelir büyümesi ve enerji fiyatlarındaki düzenlemelerin de katkısıyla FAVÖK yüzde 89,3 oranında artarak 9,5 milyar TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı yüzde 44’e ulaştı. Güçlü operasyonel performansa ek olarak dinamik ve ihtiyatlı risk yönetiminin de katkısıyla net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,1 artışla 3,2 milyar TL oldu.



234 bin toplam kazanımla toplam müşteri 42 milyona ulaştı. Turkcell’in bu çeyrekte kazandığı net 40 bin fiber abone ile sabit geniş bant müşteri bazı 3 milyon olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte 165 bin, ilk 6 ayda ise 326 bin yeni haneye fiber erişimi sağlanarak, 2023 yıl sonu için hedeflenen 300 bin bandı ilk yarı yılda aşıldı. Yıldan yıla toplamda ise net müşteri kazanımı 1,4 milyon oldu.



Turkcell’in stratejik odak alanlarından dijital servis ve çözümlerde, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 87 tekil gelir büyümesi elde edildi. Bu servislerdeki tekil ücretli müşteri sayısı ise yıllık bazda yüzde 22 artarak 5,5 milyona ulaştı. OTT TV müşteri sayısı 1 milyonu geçerken, IPTV’de net 35 bin kazanımla 1,3 milyon müşteriye ulaşıldı. İletişim ve yaşam platformu BiP, Pakistan'da 1 milyon aktif kullanıcı sayısını geçerek uluslararası operatör iş birlikleriyle kullanıcı kitlesini daha da genişletti. Güvenli ve akıllı teknolojileriyle öne çıkan bulut depolama ürünü lifebox, 2 milyon ücretli kullanıcıyı aşarak önemli bir başarıya imza attı.



Turkcell, Türkiye’nin dijital içerik platformu TV+ ile dijital yayın pazarını şekillendirecek bir ilke imza attı. Yerli ve yabancı pek çok dijital platform ve dünyaca ünlü stüdyoyla iş birliği yaparak bir ‘süper platforma’ dönüşen “TV+ PRO” ürünüyle yayıncılıkta yeni bir dönem başlattı. Dijital platform uygulamalarının içeriklerini bir kutu üzerinden kullanıcılarına sunan TV+ PRO, pazarda farklı bir kategori yaratıyor. Kullanıcılar, içinde yaşadığımız çoklu abonelik çağında, ‘süper platform’ haline gelen TV+ sayesinde, artık içeriklere ‘tek platformdan’ kolayca erişebiliyor.



Dijital İş Servisleri’nin gelir büyümesi ise yıllık bazda yüzde 82 artışla 2,1 milyar TL’ye ulaştı. Veri merkezi ve bulut tarafı bu çeyrekte de güçlü büyümeye devam etti. Sistem entegrasyon ve yönetilen hizmetler projelerinden gelecekte gelire dönüşecek olan toplam kontrat değeri de 2,9 milyar TL oldu.



Techfin tarafında Financell ve Paycell büyümeye devam ediyor. Cihaz, taşıt ve tedarikçi finansmanı gibi geniş bir yelpazede finansal çözümler sunan Financell’in kredi portföyü kredi hacmindeki güçlü artış ile 4,7 milyar TL'ye ulaştı. Financell'in gelirleri yıllık bazda yüzde 87,4 büyüyerek 402 milyon TL oldu. Dijital finansal hizmetler platformu Paycell'in gelirleri ise bu çeyrekte yıllık yüzde 95,2 artışla 388 milyon TL seviyesine çıktı. Paycell’in ana gelir kalemi olan Sonra Öde çözümü hacmini ikiye katlayarak 1,9 milyar TL büyüklüğe ulaştı.



Turkcell, 2023 yılı beklentilerini güçlü yarıyıl performansı ile birlikte yukarı yönlü güncelledi. Buna göre, konsolide gelir büyümesinin yaklaşık yüzde 71 seviyesinde ve FAVÖK’ün yaklaşık 37 milyar TL seviyesinde olması öngörülüyor. Operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının önceki beklentiyle paralel olarak yaklaşık yüzde 22 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

‘GÖNÜL BAĞI’ PROJELERİ İLE ‘GÖNÜL KÖPRÜLERİ’ KURDUK



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 6 Şubat depremlerinden sonra Turkcell’in başlattığı ‘Gönül Bağı’ projeleri kapsamındaki faaliyetlere de değindi. “Depremden sonra ‘Bura bizim memleket’ dedik ve bölgede ‘Gönül Bağları’ kurmak için seferberlik ruhuyla harekete geçtik. Türkiye’nin geleceği gençlerimize, çocuklarımıza, her türlü zor koşulda büyük bir dirençle ayakta duran kadınlara kol kanat germek için istihdamdan üretime, sanattan gastronomiye, psikolojiden eğitime kadar pek çok alanda proje seferberliği başlattık. Ekosistemimizdeki markalarla, depremzede şehirlerle ‘gönül köprüleri’ kuruyoruz. Yerel üreticilere, KOBİ’lere, çiftçiye ve bölge esnafına iyi gelecek projeleri adım adım gerçekleştirmek için çalışıyoruz” diyen Murat Erkan, konuşmasını Gönül Bağı projeleriyle sonlandırdı:



“Mart ayında afet bölgesi için bin 100 kişilik istihdam hedefiyle seferberlik başlattık. Hatay’da bir ‘Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’ kuruyoruz. Mesleki eğitimlerle uzaktan ve evden çalışmaya uygun iş modelleriyle bölge halkına iş imkânı sağlayacağız. Turkcell Akademi ile 5 bin depremzedeyi teknik ve kişisel gelişim programlarıyla destekleyip meslek edindireceğiz.



Bölgenin lokomotif gücü olan küçük işletmeleri ve girişimci kadınları Paycell, Financell, Pasaj ve İşTurkcell’le destekliyoruz.



Financell şirketimiz, deprem bölgesindeki ticari işletmelerin güneş enerjisi projelerine kredi desteği sağlıyor.



Ayrıca depremde kaybettiğimiz Kıbrıslı ‘meleklerimizi’ de unutmadık. Burada kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne, yapmak istedikleri okul projesi için 1 milyon TL nakdi bağışta bulunduk. Okula tam donanımlı bir teknoloji laboratuvarı kurulması konusunda da destek olacağız. Çocuklarımızın adını yaşatacağız.”



KKTC’YE 4.5G EYLÜL AYINDA GELİYOR



Genel Müdür Murat Erkan, Eylül ayında gerçekleştirilecek lansman ile KKTC’yi 4.5G teknolojisi ile ilk defa Kuzey Kıbrıs Turkcell’in buluşturacağını açıkladı. Erkan, “Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de en yüksek hızı, en son teknolojileri Turkcell Grup olarak biz sunacağız. Rakiplerimize oranla daha fazla frekans genişliği, daha fazla 4.5G kapasitesi ve daha yüksek hızla hizmet vereceğiz” dedi.