Turkcell "yeşil enerjiye" 240 milyon dolar yatırım yapacak

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE DEVAM



Turkcell’in finansal sonuçlarını açıklarken “Müşteri ve verimlilik odaklı yaklaşımımız, şirketimizin finansal performansının korunmasına ve güçlenmesine önemli bir şekilde olumlu katkı sağladı. Çeyrek performansımız; genişleyen müşteri bazımız, dijital servisler ve techfin işlerimizin katkısı sayesinde hızlandı” diyen Murat Erkan, sözlerini şöyle tamamladı:



“2023 yılı beklentilerimizi, güçlü yarıyıl performansımız ve yılın kalanı için güvenimizle birlikte yukarı yönlü güncelliyoruz. Dijital servis ve çözümler, dijital iş servisleri ve techfin gibi stratejik odak alanlarımızda yüksek büyüme ivmesi yakaladık. 2023’ün ikinci yarısında da sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz.”



YILLIK BAZDA GELİRDE YÜZDE 73,5 BÜYÜME, 1,4 MİLYON YENİ MÜŞTERİ



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın aktardığı bilgilere göre Turkcell’in ikinci çeyrek finansal sonuçları şöyle gerçekleşti:



Grup gelirleri yıllık bazda yüzde 73,5 büyüyerek 21,7 milyar TL'ye ulaştı. Güçlü gelir büyümesi ve enerji fiyatlarındaki düzenlemelerin de katkısıyla FAVÖK yüzde 89,3 oranında artarak 9,5 milyar TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı yüzde 44’e ulaştı. Güçlü operasyonel performansa ek olarak dinamik ve ihtiyatlı risk yönetiminin de katkısıyla net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,1 artışla 3,2 milyar TL oldu.



234 bin toplam kazanımla toplam müşteri 42 milyona ulaştı. Turkcell’in bu çeyrekte kazandığı net 40 bin fiber abone ile sabit geniş bant müşteri bazı 3 milyon olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte 165 bin, ilk 6 ayda ise 326 bin yeni haneye fiber erişimi sağlanarak, 2023 yıl sonu için hedeflenen 300 bin bandı ilk yarı yılda aşıldı. Yıldan yıla toplamda ise net müşteri kazanımı 1,4 milyon oldu.



Turkcell’in stratejik odak alanlarından dijital servis ve çözümlerde, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 87 tekil gelir büyümesi elde edildi. Bu servislerdeki tekil ücretli müşteri sayısı ise yıllık bazda yüzde 22 artarak 5,5 milyona ulaştı. OTT TV müşteri sayısı 1 milyonu geçerken, IPTV’de net 35 bin kazanımla 1,3 milyon müşteriye ulaşıldı. İletişim ve yaşam platformu BiP, Pakistan'da 1 milyon aktif kullanıcı sayısını geçerek uluslararası operatör iş birlikleriyle kullanıcı kitlesini daha da genişletti. Güvenli ve akıllı teknolojileriyle öne çıkan bulut depolama ürünü lifebox, 2 milyon ücretli kullanıcıyı aşarak önemli bir başarıya imza attı.



Turkcell, Türkiye’nin dijital içerik platformu TV+ ile dijital yayın pazarını şekillendirecek bir ilke imza attı. Yerli ve yabancı pek çok dijital platform ve dünyaca ünlü stüdyoyla iş birliği yaparak bir ‘süper platforma’ dönüşen “TV+ PRO” ürünüyle yayıncılıkta yeni bir dönem başlattı. Dijital platform uygulamalarının içeriklerini bir kutu üzerinden kullanıcılarına sunan TV+ PRO, pazarda farklı bir kategori yaratıyor. Kullanıcılar, içinde yaşadığımız çoklu abonelik çağında, ‘süper platform’ haline gelen TV+ sayesinde, artık içeriklere ‘tek platformdan’ kolayca erişebiliyor.



Dijital İş Servisleri’nin gelir büyümesi ise yıllık bazda yüzde 82 artışla 2,1 milyar TL’ye ulaştı. Veri merkezi ve bulut tarafı bu çeyrekte de güçlü büyümeye devam etti. Sistem entegrasyon ve yönetilen hizmetler projelerinden gelecekte gelire dönüşecek olan toplam kontrat değeri de 2,9 milyar TL oldu.



Techfin tarafında Financell ve Paycell büyümeye devam ediyor. Cihaz, taşıt ve tedarikçi finansmanı gibi geniş bir yelpazede finansal çözümler sunan Financell’in kredi portföyü kredi hacmindeki güçlü artış ile 4,7 milyar TL'ye ulaştı. Financell'in gelirleri yıllık bazda yüzde 87,4 büyüyerek 402 milyon TL oldu. Dijital finansal hizmetler platformu Paycell'in gelirleri ise bu çeyrekte yıllık yüzde 95,2 artışla 388 milyon TL seviyesine çıktı. Paycell’in ana gelir kalemi olan Sonra Öde çözümü hacmini ikiye katlayarak 1,9 milyar TL büyüklüğe ulaştı.



Turkcell, 2023 yılı beklentilerini güçlü yarıyıl performansı ile birlikte yukarı yönlü güncelledi. Buna göre, konsolide gelir büyümesinin yaklaşık yüzde 71 seviyesinde ve FAVÖK’ün yaklaşık 37 milyar TL seviyesinde olması öngörülüyor. Operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının önceki beklentiyle paralel olarak yaklaşık yüzde 22 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.



‘GÖNÜL BAĞI’ PROJELERİ İLE ‘GÖNÜL KÖPRÜLERİ’ KURDUK



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 6 Şubat depremlerinden sonra Turkcell’in başlattığı ‘Gönül Bağı’ projeleri kapsamındaki faaliyetlere de değindi. “Depremden sonra ‘Bura bizim memleket’ dedik ve bölgede ‘Gönül Bağları’ kurmak için seferberlik ruhuyla harekete geçtik. Türkiye’nin geleceği gençlerimize, çocuklarımıza, her türlü zor koşulda büyük bir dirençle ayakta duran kadınlara kol kanat germek için istihdamdan üretime, sanattan gastronomiye, psikolojiden eğitime kadar pek çok alanda proje seferberliği başlattık. Ekosistemimizdeki markalarla, depremzede şehirlerle ‘gönül köprüleri’ kuruyoruz. Yerel üreticilere, KOBİ’lere, çiftçiye ve bölge esnafına iyi gelecek projeleri adım adım gerçekleştirmek için çalışıyoruz” diyen Murat Erkan, konuşmasını Gönül Bağı projeleriyle sonlandırdı:



“Mart ayında afet bölgesi için bin 100 kişilik istihdam hedefiyle seferberlik başlattık. Hatay’da bir ‘Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’ kuruyoruz. Mesleki eğitimlerle uzaktan ve evden çalışmaya uygun iş modelleriyle bölge halkına iş imkânı sağlayacağız. Turkcell Akademi ile 5 bin depremzedeyi teknik ve kişisel gelişim programlarıyla destekleyip meslek edindireceğiz.



Bölgenin lokomotif gücü olan küçük işletmeleri ve girişimci kadınları Paycell, Financell, Pasaj ve İşTurkcell’le destekliyoruz.



Financell şirketimiz, deprem bölgesindeki ticari işletmelerin güneş enerjisi projelerine kredi desteği sağlıyor.



Ayrıca depremde kaybettiğimiz Kıbrıslı ‘meleklerimizi’ de unutmadık. Burada kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne, yapmak istedikleri okul projesi için 1 milyon TL nakdi bağışta bulunduk. Okula tam donanımlı bir teknoloji laboratuvarı kurulması konusunda da destek olacağız. Çocuklarımızın adını yaşatacağız.”



KKTC’YE 4.5G EYLÜL AYINDA GELİYOR



Genel Müdür Murat Erkan, Eylül ayında gerçekleştirilecek lansman ile KKTC’yi 4.5G teknolojisi ile ilk defa Kuzey Kıbrıs Turkcell’in buluşturacağını açıkladı. Erkan, “Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de en yüksek hızı, en son teknolojileri Turkcell Grup olarak biz sunacağız. Rakiplerimize oranla daha fazla frekans genişliği, daha fazla 4.5G kapasitesi ve daha yüksek hızla hizmet vereceğiz” dedi.