"Türkiye’de ulaşımın geleceğini şekillendiren en önemli aktörlerinden biri olacağız"

Tarihi tören vesilesiyle New York Borsası’nın ana girişinde ve işlem salonunda Martı bayrağıyla birlikte Türk bayrağı da göndere çekildi.

Törene Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür başta olmak üzere kamu ve özel sektör ile uluslararası yatırımcı çevrelerinden seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

Türkiye’de paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak isteyen Türkiye’nin tek ölçeklenmiş mobilite şirketi Martı, bu hedefle sermayesini artırarak yatırıma yönlendirmek için gerçekleştirdiği halka arzdan 60 milyon dolara yakın bir kaynak yaratmayı başardı.



Kuruldukları ilk günden bu yana birincil hedeflerinin her zaman kullanıcılarının güvenini kazanmak olduğunun altını çizen Öktem, “Yalnızca güçlü bir iş planı ve yenilikçi iş modeliyle değil, aynı zamanda sarsılmaz tutkumuz ve bağlılığımızla da güvence altına alınan bu güven, gelecek vizyonumuza inanan yatırımcıları cezbetmiştir. Bugün bu sahnede dururken onların inançlarını doğruluyor ve bu yolda bize katıldıkları için şükranlarımızı sunuyoruz,” diye konuştu. Öktem sözlerini şöyle dürdürdü:

