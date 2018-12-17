Avusturya'nın en büyük yatırım bankası Raiffeisen Cntrobank, 17-18 Ocak'ta Türkiye'nin en büyük şirketlerini New York'ta yatırımcılarla buluşturacak.

'New York Turkey Day' isimli zirvede, toplam değeri 30 milyar dolar olan ve aralarında Garanti Bankası, Akbank, Koç Holding, Anadolu Grubu, Şişecam ve BİM'in de yer aldığı 15'ten fazla Türk şirketi, toplam yönettikleri varlık değeri 3 trilyon doları aşan yaklaşık 30 ABD'li fonla bir araya gelecek.

Hürriyet gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberinde, şirketleri ve yatırımcıları bir araya getirerek birbirlerini daha iyi anlamasını ve yatırım fırsatlarının ilk elden aktarılmasını hedefleyen zirveye katılacak ABD'li 30 fon arasında Morgan Stanley, Moon Capital, JP Morgan ve Goldman Sach gibi dünya devleri de bulunuyor.

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