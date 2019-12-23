Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobille ilgili ilk paylaşımını yaptı.



Resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı...



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Paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları gözüküyor.

CUMA GÜNÜ TANITILIYOR

Yerli otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak.

BAKAN VARANK DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Daha önce de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk ile yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaşmıştı.



VİDEO: TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİL SERÜVENİ