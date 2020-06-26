TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Türkiye, tedarik zincirinde güvenilir bir kaynak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, pandemi dönemindeki en önemli farkındalığın tedarik zincirlerindeki güvenilirliğin öneminin ortaya çıkması olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bulunduğu bölgenin Avrupa'ya yakınlığı sebebiyle tedarik zincirinde güvenilir bir kaynak olabileceğimizi ortaya koyuyoruz" dedi.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi kapsamında düzenlenen çevrim içi etkinlik serisinin beşincisi, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran ve eLogo Genel Müdürü Başak Kural'ın katılımıyla gerçekleşti.



TÜSİAD Başkanı Kaslowski, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadeleyi sağlık anlamında çok iyi yönettiğini söyledi.



Pandeminin tam olarak atlatılamasa da kontrol altına alınmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Kaslowski, "yeni normale" ilişkin,

"Pandemi öncesi evden ya da uzaktan çalışma yok değildi ancak pandemiyle birlikte evden çalışma genelleşti. Bu dönemde, evden çalışarak birçok faaliyette etkin olunabileceği görüldü. Bu açıdan çok ilginç bir deneyim oldu. Yeni normalde de muhtemelen evden çalışma sistemi, bir şekilde bazı iş kolları için belli ölçüde devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.



Kaslowski, risk senaryoları içerisinde böyle bir pandemi krizinin bulunmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Birçok şirket pandemi krizine hazırlıksız yakalandı. Dijital altyapısına yatırım yapmış olan firmaların bu krizden daha sağlıklı, daha güçlü bir şekilde çıktıklarını gördük. Bu kriz, bize dijitale daha fazla yatırım yapılması gerektiğini öğretti. Dijital yetkinlikler, data analizi ve yazılım konusundaki yetkinlikler ile eğitimin ne kadar önemli olduğunu bu dönemde gördük. Sadece şirketler açısından değil, bu konuda altyapısına yatırım yapmış olan ülkelerin de krizden daha güçlü çıktığını gördük."



Kaslowski, pandemi dönemindeki en önemli farkındalığın tedarik zincirlerindeki güvenilirliğin öneminin ortaya çıkması olduğunu vurgulayarak, gelecek dönemde tüm paydaşların tedarik zinciri konusunda değişim kararları verebileceğini söyledi.



Gelecek dönemin "kaynakların daha güvenilir bölgelerden ve firmalardan temin edilebilmesi için daha fazla maliyetlere rıza gösterilecek bir dönem" olacağını belirten Kaslowski, şunları kaydetti:



"Türkiye açısından ise bulunduğumuz bölgenin Avrupa'ya yakınlığı sebebiyle güvenilir bir kaynak olabileceğimizi ortaya koyuyoruz. Ayrıca, altyapımız açısından, genç nüfusumuz, Ar-Ge'ye yatkınlığımız bizim güçlü yanlarımız...

TÜSİAD olarak, önümüzdeki dönemde Avrupa ile olan ilişkilerimizi biraz daha sağlam temeller üzerine kurabilirsek, daha iş birlikçi ve Gümrük Birliği anlaşmasının müzakerelerini tekrar başlatabilirsek, farklı sektörlere de Gümrük Birliği'ni açabilirsek Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat olduğunu görüyoruz."



"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLAMAYAN KURUMLARI ZOR BİR GELECEK BEKLİYOR"



Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran da Dijital Anadolu projesini TÜRKONFED iş birliğiyle Mart 2018'de Antalya'da gerçekleştirdikleri toplantıyla başlattıklarını hatırlatarak, dijital dönüşümünü tamamlamayan kurumları zor bir geleceğin beklediğini söyledi.



Aran, avantajlı kredilerle piyasayı desteklemeyi sürdüreceklerini aktararak, "Çarkların dönmeye başlamasının 2021'i bulabileceğini ve 2021'e kadar hep beraber bu sıkıntıyı paylaşarak aşmak zorunda olduğumuzu görüyorum. İşini çevirmeye çalışanların, hayatta kalmaya çalışanların planlarını yaparken 6 ay daha sıkıntılı süreci dikkatle yönetmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.



KOBİ'lerin dijitalleşme adına yapılan faaliyetlere bütçe ayırması gerektiğini belirten Aran, KOBİ'lere, pandemi krizini fırsata çevirecek adımlar atmasını tavsiye etti.

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