TVF Genel Müdürü Sönmez: At yarışları ihalesi yılın ilk yarısında planlanıyor

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez'in konuşmasından satır başları;

"Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini bizlerle özel olarak konuştu. Türk ekonomisine inancını dile getirdi.

Girişimci devletin elini taşın altına koyduğu bir alan düşünüyoruz. Bazı madenlerimizi aktive etmek niyetindeyiz. Kaliteli sermaye yatırımı koyduğumuz bir döneme gireceğiz. 2023 vizyonuna ilerlerken Türkiye'nin yapısal sorunlarına çözüm ürettiğimiz bir döneme giriyor olacağız. 2020 yatırımcılar için çok güzel bir giriş yılı olacak.

Türkiye'nin doğrudan yabancı sermayeyi artırdığı bir döneme giriyoruz. Büyümenin yüzde 5'lere çıktığı dönemde büyüme sürdürülebilir hale gelecek. TVF 3 yıllık bir fon olarak emekleme dönemini aşmış bir fon. Çok agresif ve pozitif hedeflerimiz var. Bunları hayata geçireceğiz. Daha yeni başlıyoruz.

At yarışları ile ilgili süreç devam ediyor. Sürecin ortalarındayız, ihaleyi senenin ilk yarısında yapmayı planlıyoruz. Detayları paylaşıyor olacağız. Yatırımcılarımızla konuşuyoruz. Umarım şeffaf ve devletimiz için katmadeğeri yüksek bir süreç olur. Kamuoyunu bilgilendireceğiz."