Uber'e Brüksel'de faaliyet izni

Brüksel Parlamentosu, akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in şehirdeki faaliyetinin devam etmesini sağlayacak bir karar aldı.



Brüksel'de bir mahkemenin iki hafta önce aldığı ve Uber'in şehirdeki faaliyetini durduran kararın ardından Brüksel Bölge Parlamentosu geçici bir mevzuatı onayladı.



Şehrin mevcut taksi düzenlemesi güncellenene kadar yürürlükte kalacak mevzuata göre, bugünden itibaren profesyonel lisanslı sürücüler Uber gibi dijital platformlarla çalışmayı sürdürebilecek.



Sürücülerin, Uber platformunda bu yıl içinde haftada ortalama 20 saatin üzerinde çalıştıklarını kanıtlaması gerekecek.



Uber firması 10 gün içerisinde Belçika'da resmi bir temsilcilik açacak.



Uber, bu temsilcilikle sürücüleri ve faaliyetleri gibi çeşitli konularda yerel makamlarla bilgi paylaşacak. Uber, sürücülerinin diğer platformlarda çalışmalarını engellemeyecek.



NE OLMUŞTU?



ABD firması Uber, Brüksel'de 2014'te faaliyete başlamıştı ve o dönemde lisansı olmayan özel araç sahibi kişilerle çalışıyordu.



Brüksel Mahkemesi, 2015'te Uber'in taksicilik hizmeti vermek için gereken şartları karşılamadığına ve yasa dışı olduğuna hükmetmişti.



Söz konusu kararın ardından Uber, Brüksel'de profesyonel lisans sahibi sürücülerle çalışmaya geçmişti.



Konuyla ilgili Brüksel Temyiz Mahkemesi, iki hafta önce Uber'in Brüksel'deki faaliyetinin durdurulmasına ve sürücülerin uygulamayı kullanarak çalışamayacağına karar verdi.



Uber sürücüleri mahkeme kararı sonrası hemen her gün şehirde protestolar düzenledi.



Brüksel'de yaklaşık 2 bin Uber ile bin 200 civarında taksi ulaşım hizmeti sunuyor.



Yoğunluğa göre fiyatı değişmekle birlikte Uber, taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyor.

