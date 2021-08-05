Üç ilçeden 641 hasar kaydı alındı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Manavgat, Bodrum ve Marmaris'te meydana gelen orman yangınları ile ilgili ilk verileri açıkladı. Üç ilçeden şu ana kadar 641 hasar ihbarı alındığı bildirildi.

NTV Haber 05.08.2021 - 11:57

Üç ilçeden 641 hasar kaydı alındı

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Türkiye Sigorta Birliği'nin açıklamasına göre, 3 Ağustos itibariyle yangın ve kasko poliçesi kaynaklı 210, devlet destekli tarım sigortaları kaynaklı 431 adet hasar ihbarı kaydı alındı.

Açıklamada, tarım sigortalarında ihbarların ağırlıklı olarak hayvan hayat sigortaları olduğu, bitkisel ve sera sigortaları branşlarının da bulunduğu kaydedildi.

Birlik ayrıca, bölgede tazminat sürecinin hızlandırılacağını duyurdu.

Sektörün Manavgat, Bodrum ve Marmaris'te yangın ve kasko poliçeleri yoluyla sağladığı toplam teminat tutarının ise yaklaşık 71 milyar lira olduğu bildirildi.

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