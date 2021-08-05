Üç ilçeden 641 hasar kaydı alındı

Türkiye Sigorta Birliği'nin açıklamasına göre, 3 Ağustos itibariyle yangın ve kasko poliçesi kaynaklı 210, devlet destekli tarım sigortaları kaynaklı 431 adet hasar ihbarı kaydı alındı.

Açıklamada, tarım sigortalarında ihbarların ağırlıklı olarak hayvan hayat sigortaları olduğu, bitkisel ve sera sigortaları branşlarının da bulunduğu kaydedildi.

Birlik ayrıca, bölgede tazminat sürecinin hızlandırılacağını duyurdu.

Sektörün Manavgat, Bodrum ve Marmaris'te yangın ve kasko poliçeleri yoluyla sağladığı toplam teminat tutarının ise yaklaşık 71 milyar lira olduğu bildirildi.