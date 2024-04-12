Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek? 25 metreküp doğal gaz desteğinin sona ereceği tarih

2023 Nisan ayında başlatılan 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasında son tarih yaklaşıyor. Bu uygulama kapsamında, 19,7 milyon haneye 1 yıl boyunca toplamda 43 milyar lira devlet desteği sağlanmış olacak.
25 METREKÜP DOĞALGAZ DESTEĞİNİN SONA ERECEĞİ TARİH
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2023’te açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Uygulama ile aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülüyorduç.
- Etiketler :
- Haberler -
- Doğalgaz
- Gündem
- Ekonomi