Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının cep telefonu faturaları ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakalığı, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının cep telefonu faturalarının ertelendiğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 19:48

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının cep telefonu faturaları ertelendi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, mobil operatörlerle yapılan görüşmeler sonrasında 'da bulunan Türk vatandaşlarının mobil hat borçlarının ötelendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın koordinesinde mobil operatörler tarafından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının mobil hatlarına, 24 Şubat'tan itibaren konuşma, SMS ve internet paketlerinin ücretsiz tanımlandığı belirtildi.

Açıklamada, 27 Şubat itibarıyla mobil operatörlerin, söz konusu kesimin kullanımına sunduğu ücretsiz paketleri yenilediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Mobil operatörlerin bu hatlar için borç öteleme, faiz/açma-kapama ücretlerinin silinmesi uygulaması başlatılırken, her türlü borçtan dolayı kısıtlama da durduruldu. Uygulamalar mobil operatörlere göre farklılık gösteriyor."

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