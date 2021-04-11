Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil'den yabancı yatırımcı değerlendirmesi

Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil, yabancı yatırımcılara yönelik değerlendirmede bulundu.



UİP'ten yapılan açıklamaya göre, geçen ay 43 devletten bakan, büyükelçi, konsolos ve iş insanını İstanbul'da bir araya getiren 11. Boğaziçi Zirvesi, küresel ölçekteki belirsizlik ortamına alanının önde gelen isimleri eşliğinde ışık tuttu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, 11. Boğaziçi Zirvesi'nin salgın nedeniyle hem fiziksel katılımla hem de ciddi teknolojik altyapı yatırımı sayesinde hibrit oturumlarla tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Yabancı misafir sayımız, beklentimizin oldukça üzerinde oldu. 43 ülkeden bakanları, büyükelçileri, iş insanlarını ve bürokratları ağırladık. Ülkemizin önde gelen iş insanları ve bakanlarımız yabancı fikir önderleri ile dünyanın geleceğini ele aldı. Şu izlenimimi çok net bir şekilde ifade etmeliyim; Türkiye, küresel salgın dönemi sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde önemle durduğu ekonomi ve hukuk alanlarındaki reformları gerçekleştirebilirse dış yatırımda yeniden cazibe merkezi olur.



Oturumlarda, özellikle yabancı ülke temsilcilerinin ülkemize duyduğu güvene bizzat şahitlik ettik. Zorlu dönemi en az hasarla atlatabilirsek ülke olarak yabancı yatırımda yeniden atağa kalkacağız. Bu cümleyi ben değil, küresel dev şirketlerin yöneticileri ve karar vericiler ifade ediyor. Boğaziçi Zirvesi olarak 'ülkemize nasıl daha fazla yabancı yatırım çekeriz' sorusunun yanıtını arıyoruz. 2022, hem ülkemizin hem de dünyanın geleceğinin şekilleneceği bir yıl olacak”

