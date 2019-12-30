Uluslararası şirketlerde Türkiye'den daha fazla yönetici görmek için kolları sıvadılar

Liderlik ekosistemini oluşturmayı hedefleyen Yenibirlider Derneği, 2020 yılı öncesinde yeni yönetimini belirledi. Buna göre, Cem Garih ve Kerem Kamışlı Yenibirlider Derneği’nin Eş Başkanları olarak görev yapacak. Aynı zamanda, akademisyen Prof. Özgür Demirtaş Yenibirlider Derneği’nin Yönetim Kurulu’nda yer alacak.

Kuruldaki diğer isimler ise Özgür Burak Akkol, Tal Garih ve Tanya Hazal Kaysoylu oldu. Derneğin 2020 hedeflerini ve stratejilerini anlatan Yenibirlider Derneği Genel Müdürü Jülide Erdoğan, “Fark yaratan bireylerin daha fazla uluslararası platformlarda ve şirketlerin üst düzey yönetimlerinde rol alabilmelerini sağlamak bu yıl öncelikli hedeflerimiz arasında” dedi.



'GENÇLER TARAFINDAN GENÇLER İÇİN' FELSEFESİ



2020 yılında Yenibirlirder Derneği’nin 8’inci yılını kutlayacaklarını hatırlatan Jülide Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Üniversitede okuyan başarılı gençleri ve iş hayatına atılmış genç profesyonelleri liderliğe hazırlamak üzere ‘gençler tarafından, gençler için’ felsefesiyle yola çıkıldı. Kurulduğumuz günden bugüne 141 üniversite, 61 özel kurum, 10 sivil toplum kuruluşu ve farklı kamu kurumu 60 binden fazla kişiye temas ettik. Gençlerle ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış “YBL21 Liderlik Gelişim” Programı, Boğaziçi Üniversitesi’yle beraber yürütülen “YBL Profesyonel Liderlik Gelişim” Programı ve Türkiye İş Bankası’yla ortak hayata geçirilen ‘İŞ’te YBL’ Programları ile öne çıktık. Şimdi 2020 yılında yeni yönetim kurulumuz ve ekibimizle fark yaratan bireylere ulaşarak Türkiye’de Liderlik Ekosistemini oluşturacağız.



AMAÇ GENÇ PROFESYONELLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK



Türkiye'nin Liderlik Ekosistemini oluşturmak için yeni programlar geliştirdiklerini anlatan Jülide Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye sahip olduğu genç nüfus ve insan kaynağı ile Avrupa için çok stratejik bir ülke. Bu insan kaynağının yurtdışına açılması ve uluslararası firmaların üst düzey yönetimlerinde Türkiye’den profesyonellerinin yer alabilmesi için çalışıyoruz. Bu yıl da ana hedefimiz fark yaratan bireylerin uluslararası platformlarda rol alabilmelerini sağlamak. Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden biri olan Prof. Özgür Demirtaş’ın da bu konuda bizlere büyük bir desteği olacağına inanıyoruz. 2020 yılında daha fazla profesyonele ve lider adayına ulaşmak için çalışacağız.”