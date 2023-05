Under Armour'ın koşu ayakkabılarına getirdiği yenilik hızı yeniden tanımlıyor

Sporculara destek olmak için mümkün olan en iyi performans çözümlerini geliştirmek için yapılan araştırmalar, özellikle koşu dalında taban deneyiminin, performansta ciddi bir fark yarattığını ortaya koymuştur.

Under Armour; uzun yıllardır korunan dünya rekorlarının kırıldığı ve nitelikliliğin giderek daha zorlu bir hale geldiği günümüzde, koşu ayakkabılarında yepyeni standartlar sağlıyor.



Her adıma amaç, verimlilik ve ivme kazandırmak için yola çıkan Under Armour, yeni maraton ayakkabısı UA Flow Velocity Elite’i geliştirerek ipi göğüslemeye kararlı. Flow teknolojisiyle donatılan bu devrim niteliğindeki ayakkabı, yarış sezonunda birincilik için mücadele eden profesyonel sporcuların “hız” anlayışlarını tümüyle değiştirecek.



Yarış Günü Artık Daha Hızlı ve Daha Renkli



Maraton koşucuları için özel olarak geliştirilen ve parlak yeşille vurgulanan nötr ve canlı renkleriyle dikkat çeken Flow Velocity Elite, ayakkabılarında hem esneklik hem destek arayan koşucular için ideal.



Yumuşak köpük orta taban içinde yer alan ve sıkışarak darbeyi geri dönüştüren tam boy karbon fiber plaka sayesinde, Flow Velocity Elite ile atılan her adım daha güçlü. Bu bileşenler bir arada çalışarak, enerjinin patlayıcı bir şekilde geri kazanılmasını sağlıyor. Dinamik WARP 2.0 üst kısım daha fazla nefes alabilirlik sunuyor ve hafiflikten ödün vermeden ayağı sarmaya yardımcı oluyor. Kritik önem taşıyan Flow köpük ise daha hafif ve her zeminde daha akıcı bir koşu performansı sunuyor. Flow Velocity Elite’in TPE iç tabanlığı ayakkabının dayanıklılığını artırırken her adıma enerji katıyor.



Under Armour, en iyi ayakkabıyı yaratma arayışında sürekli yeni iyileştirmeler yapıyor. Bu yüzden köpük yoğunluğu ve katmanlarından malzeme seçimine kadar her faktör, titiz çalışmalar sonucu belirleniyor. Doğru bağcık seçimi ve bağcık delikleri gibi detaylara bile büyük özen gösteriliyor; burada amaç yalnızca ayakkabıyı hafifletmek değil, aynı zamanda koşucunun dikkatinin dağılmasını önlemek ve sürtünmeyi en aza indirmek. Ayrıntılara gösterilen bu önem sayesinde Under Armour Flow Velocity Elite, koşucunun ayağına geçirdiği andan itibaren mükemmel uyum sağlıyor.