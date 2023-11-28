Üniversitelilerin Erasmus tercihi Almanya

Son yıllarda başta İngilizce olmak üzere yabancı dil yeterliliği, işverenlerin çalışan arayışında en çok önemsediği başlıklardan birine dönüştü.
21. yüzyılın iş dünyasında profesyonel seviyede İngilizce yetkinliği, aranan beceri setlerinin öncelikli kriterlerden biri haline geldi. Bu durumun başarılı bir kariyer inşa etmek isteyen gençler tarafından nasıl yorumlandığını incelemek isteyen Dünyanın en saygın testlerini geliştiren ve kar amacı bulunmayan bir kuruluş olan ETS Global, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin İngilizceye bakışını araştırdı.
140 üniversiteden 704 öğrenciyle yürütülen araştırma, gençlerin yalnızca yüzde 13'ünün İngilizce seviyelerini "çok iyi" bulduğunu gösterirken, gençlerin çoğunluğu İngilizce seviyelerini “iyi” veya “orta” olarak tanımladı.
Bu değerlendirmenin Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin ortalama İngilizce yetkinliğinin B seviyesinde olduğunu gösterdiğine dikkat çeken ETS Global Türkiye Ülke Müdürü Akhan Özten, “Sonuçların bu şekilde çıkması şaşırtıcı değil, zira İngilizce iş ve akademik kariyer için kilit bir rol oynuyor. Üniversite öğrencileri de İngilizcenin öneminin farkında” dedi.
Gençlerin yüzde 97’si İngilizceyi kariyer ve staj için önemli görüyor
Araştırma kapsamında üniversite hazırlık, bir, iki, üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine "İyi derecede İngilizce bilmenin staj veya iş bulmanı kolaylaştıracağını düşünüyor musun?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 97'si, bu soruya olumlu yanıt verdi. İyi seviyede İngilizce yeterliliğinin kariyer gelişimini önemli ölçüde etkilediğini dile getiren Akhan Özten, “Bugün Türkiye’deki pek çok işletme uluslararası iş süreçleri yürütüyor, çalışanlarını da bu durumu gözeterek seçiyor. Bu noktada İngilizce yetkinliği, pek çok genç profesyonele önemli fırsatlar sunabiliyor. İngilizce yeterliliğini küresel geçerliliği olan TOEFL gibi testlerle kanıtlayan gençler ise dünyanın her yerinde işverenlerin gözünde bir adım önde oluyor. Yalnızca özel sektör değil, akademide de aynı durum geçerli. TOEIC gibi küresel geçerliliği olan testlerle seviyesini kanıtlayan gençler için akademik kariyer olanakları artıyor” ifadelerini kullandı.
10 gençten yaklaşık 9’u yurt dışına gitmek istiyor
Araştırma, üniversite öğrencilerinin yurt dışına taşınma planlarına da ışık tuttu. 10 gençten yaklaşık 9’unun üniversiteden sonra yurt dışına gitmek istediği tespit edilirken, üniversite sonrası yurt dışı planı yapan mühendislik öğrencilerinin çoğunlukta olması dikkat çekti.
Gençlerin üniversite sonrası yurt dışına gitme sebepleri arasında “kariyer” başlığı öne çıktı. 2 üniversite öğrencisinden biri yurt dışına “kariyer” için gitmek istediğini dile getirdi.
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitimlerini yurt dışındaki bir üniversitede devam etmelerini sağlayan ve bu sayede iş olanaklarını artıran Erasmus gibi değişim programlarına katılmayı düşünen öğrencilerin favori ülkesi ise Almanya oldu.
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