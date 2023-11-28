Üniversitelilerin Erasmus tercihi Almanya

Son yıllarda başta İngilizce olmak üzere yabancı dil yeterliliği, işverenlerin çalışan arayışında en çok önemsediği başlıklardan birine dönüştü.

21. yüzyılın iş dünyasında profesyonel seviyede İngilizce yetkinliği, aranan beceri setlerinin öncelikli kriterlerden biri haline geldi. Bu durumun başarılı bir kariyer inşa etmek isteyen gençler tarafından nasıl yorumlandığını incelemek isteyen Dünyanın en saygın testlerini geliştiren ve kar amacı bulunmayan bir kuruluş olan ETS Global, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin İngilizceye bakışını araştırdı.

140 üniversiteden 704 öğrenciyle yürütülen araştırma, gençlerin yalnızca yüzde 13'ünün İngilizce seviyelerini "çok iyi" bulduğunu gösterirken, gençlerin çoğunluğu İngilizce seviyelerini “iyi” veya “orta” olarak tanımladı.



Bu değerlendirmenin Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin ortalama İngilizce yetkinliğinin B seviyesinde olduğunu gösterdiğine dikkat çeken ETS Global Türkiye Ülke Müdürü Akhan Özten, “Sonuçların bu şekilde çıkması şaşırtıcı değil, zira İngilizce iş ve akademik kariyer için kilit bir rol oynuyor. Üniversite öğrencileri de İngilizcenin öneminin farkında” dedi.



Gençlerin yüzde 97’si İngilizceyi kariyer ve staj için önemli görüyor



Araştırma kapsamında üniversite hazırlık, bir, iki, üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine "İyi derecede İngilizce bilmenin staj veya iş bulmanı kolaylaştıracağını düşünüyor musun?" sorusu yöneltildi.