Tavuk Dünyası 10 yeni şube açıyor

2012 yılında İstanbul'da hizmet vermeye başlayan Tavuk Dünyası, Türkiye'de 233 farklı noktada tüketiciyle buluşuyor.

Şirket ayrıca Haziran ayında Kıbrıs'ın liman kenti Girne'de de bir restoran açtı.



Konuyu değerlendiren Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "Kuruluşumuzdan bu yana öncelikli hedefimiz, lezzeti kaliteyle birleştirip misafirlerimize sunmak oldu. Pandemiye rağmen yatırıma ara vermedik. İkinci çeyrekte Türkiye'nin 7 farklı şehrinde 9 yeni restoran açtık, ek olarak Kıbrıs'ta da ilk restoranımızı misafirlerimizle buluşturduk. Hedef yıl sonunda 250 restorana ulaşmak" dedi.

Şirket son olarak Gaziantep, İstanbul, Hatay, Ankara, Mersin, Aydın, Muğla ve Kıbrıs Girne'de açılan yeni restoranlarında hizmet vermeye başladı.