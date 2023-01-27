Uzmanlar uyardı, dolandırıcılar seyahate çıkacakları hedefliyor!

Son yıllarda internet alışveriş, bilgiye erişim gibi pek çok ihtiyaç için vazgeçilmez hale dönüşse de, bu durum tehlikeleri de beraberinde getirdi. Kötü niyetli kişiler ve dolandırıcıların interneti daha aktif şekilde kullanmaya başlaması, dijital dolandırıcılık vakalarında artışa yol açtı. 2022 Küresel Dijital Dolandırıcılık Trendleri Raporu’na göre 2019-2021 periyodunda 5 kişiden ikisi dolandırıcılık vakasına maruz kaldı. Google Premier Partneri IQUEEM Kurucusu Berkun Meral, seyahat ve kiralama dolandırıcılığı vakalarının arttığına dikkat çekerek değerlendirmelerini paylaştı.



Sahte site ve reklamlar gerçeğinden ayırt edilemiyor!



Tüketicilerin zayıf yönlerine veya isteklerine yönelen siber suçluların kullandığı yöntemler arasında sahte site ve reklamlar öne çıktı. Raporda seyahat odaklı dijital dolandırıcılık girişimlerinin 2 yılda %110 arttığını vurgulayan Berkun Meral, “Yalnızca ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun verileri dahi seyahat odaklı dolandırıcılık vakalarının maliyetinin 95 milyon dolara ulaştığını gösteriyor” dedi.



Sahte reklamlar aracılığıyla kullanıcıları indirimli tatil, bedava tatil gibi vaatlerle orijinal internet sitelerinden ayırt edilemeyen sahte sayfalara çeken siber suçlular, kullanıcıyı ikna etmeleri durumunda kişisel bilgilerini çalabilme, zararlı yazılım bulaştırma, dolandırma, tehlikeli ve yasa dışı içerikler gösterme şansı yakalıyor. Gelişen internet ve görsel iletişim teknolojileri, siber suçlulara gerçeklerine birebir benzeyen sahte siteler oluşturma fırsatı veriyor.



Tatil planlarken, kiralama yaparken dikkat!



Geçtiğimiz aylarda yerli bir siber güvenlik şirketi, bu konuda farkındalık oluşturmak için “ücretsiz Maldivler tatili” kurgusuyla bir kampanya planladı. Gerçekleştirilen araştırmada 30 bin kişinin bu sahte internet sitesine inandığı görüldü. Son aylarda kullanıcılar, tanınmış bir araç kiralama markasının internet sitesini taklit eden siber suçlular tarafından dolandırıldığını da paylaştı. Geçtiğimiz yaz sahte bungalov görselleriyle 160 kişiyi dolandıran bir çetenin çökertildiğini hatırlatan Berkun Meral, tatil planlayanların, kiralama yapanların veya herhangi bir hizmete erişmek için interneti kullananların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.



Peki, kullanıcılar sahte siteleri gerçeğinden nasıl ayırt edebilir? İnternette gizliliğini ve kişisel bilgilerini nasıl koruyabilir?



İnternet dolandırıcılığından korunmanın yolları nelerdir?



Dolandırıcılar tarafından tasarlanan sahte internet siteleri, kullanıcıların kişisel bilgilerine ve kredi kartı ayrıntılarına ulaşmayı hedefliyor. Bu noktada kullanıcıların bir siteyle kişisel verilerini veya kredi kartı bilgilerini paylaşmadan önce ilk olarak sitenin bağlantı adresini dikkatlice kontrol etmesi gerekiyor. IQUEEM Kurucusu Berkun Meral’e göre güvenli internet için alınabilecek diğer önlemler aşağıdaki gibi sıralanıyor:



- Güncel antivirüs programı kullanın: Bugün antivirüs ve zararlı yazılım engelleyici programları internet güvenliğine de odaklanıyor. Antivirüs programını güncel tutmak, yeni saldırı biçimlerine karşı hazır olmak anlamına geliyor.



- Google İşletme kartını kontrol edin: İnternet sitesi adresinin Google İşletme kartındaki adresle aynı olup olmadığının kontrolü de kullanıcıları sahte sitelerle kişisel bilgi paylaşma riskinden kurtarıyor.



- Güvenli kaynaklardan indirme yapın: Kullanıcıların bilmedikleri kaynaklardan, emin olmadıkları uzantılarda dosya indirmesi, zararlı yazılım bulaşma riskini artırıyor. Bu açıdan lisanslı programlar veya oyunlar kullanmak, içerik tüketmek için platformlara yönelmek ve her kaynaktan indirme yapmamak gerekiyor.



- Sosyal medyadan yönlendirildiğiniz internet sitesini kontrol edin: Yalnızca seyahat değil, finansal hizmetler ve hatta e-Devlet Kapısı için dahi sahte sosyal medya reklamları verilebiliyor. Kullanıcıların, sosyal medyadan yönlendirildikleri internet siteleri hakkında daha dikkatli olması gerekiyor.



- Tarayıcı uyarılarını dikkate alın: Gelişmiş internet tarayıcıları kullanıcıları zararlı olma potansiyeli yüksek internet sitelerine karşı çoğu zaman uyarıyor. Kullanıcıların bu uyarıyı gördükleri an siteden çıkış yapması öneriliyor.



- Aradığınız çağrı merkezi numarasını kontrol edin: Eğer bir tatil reklamı aracılığı ile telefon aramasına yönlendirildiyseniz, arama yaptığınız telefon numarasını mutlaka işletmenin web sitesinden veya Google İşletme kartından kontrol edin.



Google, son güncellemeleri ile birlikte reklam verenlerden “şeffaflık” adı altında bazı ticari belgeler talep ederek sahte reklamların önüne geçmeye çalışsa da, sosyal medya platformlarında halen çok sık bir şekilde sahte reklamlar ile karşılaşabiliyoruz.