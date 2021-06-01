VakıfBank'a yurt dışından iki ödül

VakıfBank, Puhu TV işbirliğiyle Türkiye'de daha önce örneği olmayan Mirriad projesini gerçekleştirdi. Proje kapsamında VakıfBank’ın farklı ürünleri, farklı hedef kitlelerin karşısına Puhu TV’nin içeriklerine, içeriğin bir parçası olarak yerleştirilmiş şekilde çıkarken markaya Avrupa çapında en iyi dijital reklamların sergilendiği yarışma olan IAB MIXX Awards Eurorope'dan biri “Product Innovation”, diğeri “Best Use of CTV” olmak üzere 2 kategoride 2 bronz ödül getirdi.



Mirriad projesi VakıfBank’a daha önce de Sardis Awards “En Yeni Dijital Fikirler” kategorsinde altın ve “Yenilikçi Teknoloji Kullanımı” ile “Medya İnovasyonunda Mükemmellik” kategorilerinde Felis’ten 2 başarı ödülü getirmişti.

PROJENİN BAŞARISINI RAKAMLAR DESTEKLEDİ



VakıfBank proje kapsamında doğru hedef kitleyle gerçek zamanlı iletişim kurgulayarak 60 bin tekil kişiye erişim sağladı. Bu erişimin karşılığında kampanya 2 milyon izlenme rakamı elde etti. Mirriad projesiyle markanın bilinirliğinde yüzde 9’luk bir artış gözlendi.