Van kahvaltısına 'fahiş fiyat' ayarlaması

Guinnes Rekorlar Kitabına giren ve Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan meşhur Van kahvaltısının fiyatı 4 yılın ardından yeniden belirlendi.

Konuyla ilgili kahvaltıcı esnafı, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Van ESOB) ile Van Ticaret Sanayi Odasıyla (Van TSO) arasında görüşme yapıldı.

Görüşme sonucunda 2017 yılında 30 lira olarak belirlenen Van kahvaltısı, alınan yeni bir kararla fiyatı 45 lira olarak güncellendi.

Son dönemde serpme Van kahvaltısının fiyatı 60-70 lira kadar yükselmişti.

Alınan bu ortak kararla fahiş fiyat uygulaması yapan işletmelerin önüne geçilmesi ve meşhur Van kahvaltısının korunması amacıyla yapıldığı belirtildi.