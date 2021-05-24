Vergi sicil affı onaylandı mı? (Vergi sicil affı başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?)

Vergi ve sigorta borcu yapılandırması ile ilgili olan vergi sicil affı konusu cuma günü mecliste ele alındı. Yasanın kabul edilmesi halinde vergi sicil affı başvuruları alınmaya başlanacak.

24.05.2021 - 14:20

Vergi sicil affı onaylandı mı? (Vergi sicil affı başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?)

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SON DAKİKA: AK Parti'den vergi düzenlemesi teklifi

SON DAKİKA: AK Parti'den vergi düzenlemesi teklifi

Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak sektördeki vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına dair paket cuma günü TBMM’de gündeme geldi. Vatandaşlar yasanın kabul edilmesi halinde vergi affı için önümüzdeki ay içerisinde başvuruda bulunabilecek.

TBMM’ye yeni sunulan yasada borç taksitlerini ödemeye devam edenler için ayrıcalık tanındı. Görüşülen yasanın 9. maddesine göre ödemesi devam eden alacaklılar borçlular talep ederse yeni yapılandırmadan yararlanabilecekler. Ayrıca paketin içerisinde işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi, matrah ve vergi arttırımı gibi konularda yer alıyor.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 90 İNDİRİM YAPILACAK

Peşin ödeme yapacak olan borçlulara ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılacak. İlk 2 taksitin borcunu tamamen ödeyen kişilerin ise ÜFE’de yüzde 50’lik bir indirim uygulanacak.

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