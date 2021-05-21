SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den vergi düzenlemesi teklifi

Son dakika haberi!

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti, 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.



Teklifte, öne çıkan maddeler ise şu şekilde:



Kanun kapsamında 30 Nisan tarihinden öncesi vergi, vergi cezaları,

idari para cezaları, Covid kapsamında idari para cezaları SGK

borçları gibi gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek.



Sunulan teklifle işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak.



Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemedeki olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.



Kanun teklifinin getirilmesinin genel gerekçesinde ise, bir önceki yapılandırma sonrası Covid-19 salgını nedeniyle yeni imkan talebinin yoğunlaşması gösterildi.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...