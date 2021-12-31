Vergi yapılandırması ve GSS ödemeleri için bugün son gün

Yapılandırma kanunları kapsamında Borç ödemeleri devam ediyor. 2 ayda bir ödeme yapılan borçlar için bugün ikinci taksit ödemesinin son günü. Sosyal Güvenlik Kurumu, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını vatandaşların başvurusu olmadan otomatik olarak yapılandırmıştı.



Kanunun getirdiği avantajdan faydalanmak isteyen vatandaşların bugün mesai bitimine kadar ödeme yapması gerekiyor. Kanun Nisan 2021 ve öncesine ait GSS prim borçlarını kapsıyor. Ana para borcunun tamamının bugün ödenmesi halinde gecikme cezası siliniyor.



GSS PRİM BORCU NASIL ÖDENECEK?



GSS prim borcu e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalardan ödenebiliyor. Borcunu ödeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.



VERGİ BORCU YAPILANDIRMALARINDA DA ÖDEME İÇİN BUGÜN SON GÜN



7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitin son ödeme tarihi bugün sona erecek. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

