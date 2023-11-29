VGM bursu ne zaman yatacak? (2023-2024 VGM burs ödeme tarihleri)

2023-2024 VGM burs ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını öğrenen öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında VGM burs ücreti ödeme tarihleri açıklandı. Peki, VGM bursu ne kadar ve ne zaman yatacak?



VGM BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?



5.972 öğrencimize ilk defa burs verilmeye başlanacak, burs almaya hak kazanan öğrencilere hesap açım ve belge tamamlama işlemlerinin ardından bursları Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak.

VGM BURSU NE KADAR?



2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.