Victoria's Secret tekrar satışta

ABD merkezli kadın iç çamaşırları üreticisi Victoria's Secret, 2 ile 3 milyar dolar arasında bir rakama satılabilir.



Bloomberg'in haberine göre, kadın iç çamaşırı markası Victoria's Secret'i bünyesinde barındıran L Brands, satış için tekrar görüşmelere başladı.



Geçtiğimiz yıl özel sermaye şirketi Sycamore Partners, Victoria's Secret'in yüzde 55'lik hissesini 525 milyon dolara satın alacakken vazgeçmişti.



Yeni görüşmelerdeki olası değerin, geçen yılki değerin yaklaşık iki katı olabileceği belirtiliyor.



DAVALIK OLMUŞLARDI

Söz konusu özel sermaye şirketi, Victoria's Secret'in pandemi nedeniyle mağazalarını kapatma, yeni stokları azaltma ve kiralarını ödememe kararının anlaşmayı ihlal ettiği iddiasıyla dava açmış ve sonrasında satın alma anlaşmasından çekilmişti.