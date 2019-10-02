Türkiye'ye yatırım konusunda kararı beklenen Volkswagen, Manisa merkezli Türkiye birimi kurdu.



Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Almanya merkezli Volkswagen Manisa’da 943,5 milyon lira sermayeli şirket kurdu.



Gazetede yer alan bilgilere göre şirketin adı "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" oldu.



YATIRIMLARA TEŞVİKTE YENİ KARAR

Bununla birlikte yatırımlara teşvikte yeni bir Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.



Karara göre, 5 milyar lira büyüklüğünde ve komple yeni yatırım niteliğinde olan yatırımlara teşvik için Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkilendirildi. Bu yatırımların kamudaki işleri öncelikli tamamlanacak.