Yabancı plakalı araç kasko sorununa yerli çözüm

Turizm sektörünün hareketlenmesiyle ve tatil sezonunun açılmasıyla gurbetçiler, sıla yoluna çıktı. Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, yurt dışında yaşayan 6,5 milyonu aşkın vatandaşımızdan 5,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde yaşıyor.

Birçoğu yaz sezonunda memlekete gelmek için araçlarını hazırlıyor. Kapıkule sınır kapısını tercih eden gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapan yaklaşık 400 bin aracın %35'ini oluşturuyor. Ancak yabancı plakalı araç sahipleri, yurt dışındaki sigortalarının Türkiye'de geçerli olmadığından dolayı endişe duyuyor. Bu durumu çözmek için harekete geçen ve Türkiye’ye gelen yabancı plakalı araçlara kasko hizmeti sunan Gurbet Kasko ise hem yerli hem de yabancı vatandaşların araçlarını kasko yaptırırken dikkat etmesi gereken hususları paylaştı.

GURBETÇİLER, MEMLEKET ZİYARETLERİ SIRASINDA DÖNEMSEL KASKO TALEP EDİYOR

Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaş, her yıl akraba ve arkadaşlarını ziyaret etmek ya da tatil yapmak için Türkiye'ye geliyor. Seyahatlerini şahsi araçlarıyla yapanlar ise Türkiye'de yaşayabilecekleri olumsuz durumlar için kasko yaptıramamaktan şikayetçi. Bu nedenle birçok gurbetçi, yerli sigorta şirketlerine başvurarak çözüm arıyor. Türkiye'de kalacakları süreye göre dönemsel kasko yaptırabilen şirketler, araç sahiplerine hem maliyet avantajı sağlıyor hem de araçlarını koruma altına alıyor. Kasko süreçleri ülkemizde ikamet eden vatandaşlar için de benzer ilerliyor.

Kaza, doğal afet, hırsızlık gibi olaylardan ortaya çıkan hasarlar, şahsi araçlarda en sık kaydedilen zararlar arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok araç sahibi, risklere karşı araçlarına kasko yaptırıyor. Ancak sürücülerin sigorta işlemlerinde dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor.

İşte aracınıza kasko yaptırırken dikkat etmeniz gerekenler:

-Kasko şirketi tarafından belirlenen şartları, çeşitlere göre kontrol etmek

-Anlaşmada kasko muafiyetinin olup olmadığından emin olmak

-Hasarsızlık indirimi olup olmadığını öğrenmek

-Sigorta limitini öğrenmek