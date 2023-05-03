Yaş çay alım fiyatı kaç TL oldu? 2023 Yaş çay alım fiyatı açıklandı

2023 yaş çay alım fiyatı belli oldu. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi memleketi Rize'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş çayın alım fiyatı ile ilgili konuştu. Peki, yaş çay alım fiyatı kaç TL oldu?

Yaş çay alım fiyatı kaç TL oldu? 2023 Yaş çay alım fiyatı açıklandı

Cumhurbaşkanı , 'd yaptığı konuşmada 2023 yılı yaş çay alım fiyatına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildiğini söyledi.

Yaş çay alım fiyatı kaç TL oldu? 2023 Yaş çay alım fiyatı açıklandı - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum.

Yaş çay alım fiyatı kaç TL oldu? 2023 Yaş çay alım fiyatı açıklandı - 2

GEÇEN YIL FİYATI NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı 3.87 liradan 7 liraya yükseltilmişti.

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