Yaş çay alım fiyatı kaç TL oldu? 2023 Yaş çay alım fiyatı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:



Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum.

GEÇEN YIL ÇAY FİYATI NE KADARDI?



Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı 3.87 liradan 7 liraya yükseltilmişti.