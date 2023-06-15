Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2023 temmuz ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri)

Yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından merak ediliyor. Her ay belirli tarihlerde yaşlı ve engelli aylığı alan vatandaşlar, temmuz ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2023 temmuz ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri)

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine toplantısının sona ermesinin ardından yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YAŞLI VE AYLIĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili şunu söyledi;

"Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz."

Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2023 temmuz ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri) - 1

TEMMUZ AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri, normal şartlarda vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.

Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bayramdan önce yani haziran ayı içinde vatandaşların hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

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