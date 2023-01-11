Yedek parça sektörü 2022’nin ikinci çeyreğinde %50 büyüdü

Teknolojinin en hızlı geliştiği sanayi kollarından biri olan otomotiv yan sanayi, dünya pazarlarındaki hızlı değişim sürecini takip etmek ve rekabet düzeyini korumak amacıyla kendini en çok yenileyen sektörlerin başında geliyor.



Üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği ve ulaştığı standartlar itibarıyla Türkiye’de üretilen taşıtlar için gerekli olan parça ve komponentlerin neredeyse tamamını karşılayabilecek düzeye erişen otomotiv yan sanayi, hem Türkiye hem de ülkede yatırım yapacak şirketler açısından stratejik bir önem taşıyor. Yedek parça sektörü ise 2022’nin ikinci çeyreğindeki %50 büyümesiyle dikkat çekiyor.



Türkiye’de otomobil yedek parçasına erişimi kolaylaştırmak, kullanıcıları bilgilendirmek ve sanayi dolandırıcılığının önüne geçmek amacıyla 2014 yılında kurulan Parça Ofisi'nin kurucu ortaklarından Eren Gelener, Türkiye’de oto yedek parça sektörünün teknolojik dönüşümünü henüz tamamlamadığını belirterek, “Bu nedenle sektörde hâlâ istihdam yaratılabilecek koşullar mevcut. Sektör, yeni yatırımlarla desteklendiği zaman hem e-ticaret alanında hem de oto yedek parça sektöründe yeni teknoloji altyapısıyla büyük bir pazar hacmine hitap edilebilir” dedi.



BİR OTOMOBİL YAKLAŞIK 30 BİN PARÇADAN OLUŞUYOR



Eren Gelener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bir otomobilin kabaca 1.500, en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünde ise yaklaşık 30 bin parçadan oluştuğunu göz önüne alırsak, yedek parça sektörünün ne denli önemli ve büyük olduğu ortaya çıkıyor. Oluşturduğu istihdam ve ihracat potansiyeli ile ülkelerin en önemli imalat kolu olan otomotiv sektörüne gövde hariç, akla gelebilecek her türlü yedek parça ve aksesuarı üreten bir endüstri alanı olan yedek parça sektörü, bir taşıtın sadece ilk üretim aşamasında değil, trafikte olduğu bütün süre boyunca ihtiyaç duyduğu her türlü yedek parça ve aksamı sağlayan önemli bir sektör.”



“İNSAN YETENEĞİNE, BİLGİSİNE, TECRÜBESİNE VE YARATICILIĞINA İHTİYAÇ VAR”



Parça Ofisi'nin Satış ve Pazarlama Müdürü Gökhan Genç de şunları söyledi: “Otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren şirketlerin %30’unun uluslararası pazarlarda kabul gören ISO 9000, QS 9000, ISO 14000 kalite belgelerine sahip olmasının yanı sıra, teknolojideki gelişime rağmen çoğu zaman insan yeteneğine, bilgisine, deneyimine ve yaratıcılığına ihtiyaç duyulmaya devam ediyor. Bu da şirketlerin aradıkları yetenekli insanları bulamaması sorununu beraberinde getirirken, genel anlamda çalışacak insanın da azalması problemini meydana getiriyor. Otomotiv yan sanayinin üretim kapasitesi, taşıt araçları imalat sektörünün %80 kapasite kullanımında çalışması ve ülkemizde imal edilen araçlarda %60 yerli parça kullanımının sağlanması halinde, yılda yaklaşık 9 milyar dolarlık üretim değeri yaratabilir. Bu nedenle birçok sektörde olduğu gibi oto yedek parça sektörü de dijital dönüşüme ayak uydurmalı. İhracatı destekleyecek birçok yerel firma da mevcut. Dolayısıyla e-ticaret platformu başta olmak üzere yeni dijital yatırımlarla sektör büyük bir istihdam yaratabileceği gibi, ihracatta da Türk ekonomisine önemli katkılar sunacak potansiyeli bizlere gösteriyor.”