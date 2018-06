Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ceyhan Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Adana'nın ilçelerini gezdiklerini, seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda TİKA'yı kapatacağına yönelik açıklamasını eleştiren Sarıeroğlu, "Birilerinin 'seçilirsek eski siteme geri döneceğiz, yok şurayı kapatacağız, yok TİKA'yı kapatacağız, buraya bunu yapacağız' diye yapılanları yıkmak üzerinden bir siyasi söylemi, artık ne Türkiye'ye ne 81 milyon vatandaşımıza yarar sağlayamayacağını anlamaları gerekiyor." diye konuştu.



Sarıeroğlu, "TİKA'dan ne istiyorlar onu da anlamakta zorlanıyorum." diyerek şöyle devam etti:



"İşte her yere el uzatıyor, Myanmar'da, Arakan'da açlık içinde, sıkıntı içindeki kardeşlerimize, zamanında bize destek olanlara el uzatmak mı sorun? Ya da Somali'de, Sudan'dan Osmanlı'dan miras eserleri restore eden, onları tekrardan hizmete açan Senegal'de okullar yurtlar açan, Moritanya'da bir sürü çalışma yapan, inşaat faaliyetleri içerisinde olan TİKA şu anda Türkiye'nin gururu olmuş durumda. Türkiye'nin imzasını birçok bölgeye atıyor, bundan ne rahatsızlık duyulabilir? TİKA'yı kapatmakla, yok etmekle alakalı, bu politikaların söylemin nasıl bir fayda sağlayacağıyla alakalı ne düşündüklerini anlamakta gerçekten zorlanıyorum."



"MİLLİ SAVUNMA SANAYİSİNİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK"



Bakan Sarıeroğlu, yeni hedeflerle yollarına devam ettiklerinin altını çizerek, reform süreçlerini sürdüreceklerini, Türkiye'yi ileriye götürmek için çalışacaklarını dile getirdi.



Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli ve milli savunma sanayisinin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini vurgulayan Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Silah ve mühimmat almak istedik, bize satmadılar. Her yerden köşeye sıkıştırmaya çalışmışlardı ama hamd olsun ki kendi İHA'larımız, SİHA'larımız... Dün yine 6 SİHA daha İçişleri Bakanlığına teslim edildi. Bunları üretmemiş olsaydık Zeytin Dalı Harekatı'nı hayata geçiremezdik. Böylesine bir zaferi elde edemezdik. Daha da iyilerini yapacağız inşallah. Bu konuda her türlü imkana sahibiz."



YENİ EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ



Kendisini en mutlu eden çalışmaların başında emekililere yönelik düzenlemenin geldiğini belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili 2 bayramda ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz. 11-12-13'ünde de emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3 milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Helali hoş olsun, çok uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir düzenlemeydi. 'Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım' diye hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu. Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın. Ben bakanlığımdaki bütün çalışma arkadaşlarıma, SGK'deki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gece gündüz çalışıyorlar. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş durumda, şu anda işlemlerini tamamladığımız. Hiçkimseyi dışında bırakmayacağız."



Sarıeroğlu, muhtarlarla daha fazla bir araya geleceğini, çeşitli programlarda onlarla buluşacağını da sözlerine ekledi.