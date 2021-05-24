Yeni Nefes Kredisi, yüzde 15-18 faizle haziran ayında geliyor

KOBİ'lere sağlanacak yeni Nefes Kredisi'nde ayrıntılar belli oluyor. Haziran ayında başlaması beklenen kredide en az 6 ay geri ödemesiz dönem olacak. Faiz oranı ise yılıık yüzde 15 ila yüzde 18 arasında. İşte ayrıntılar...

NTV Haber 24.05.2021 - 11:05

Yeni Nefes Kredisi, yüzde 15-18 faizle haziran ayında geliyor

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Nefes Kredisi'nde ayrıntılar belli oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni kredi paketi için çalışmalarda sona yaklaştı.

BAŞVURULAR HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK, İLK TAKSİT 2022'DE ÖDENECEK

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, KOBİ'lere sağlanacak uygun faizli kredinin 1 Haziran'da kullanıma açılması bekleniyor.

Kredi desteğinde faiz maliyeti yıllık yüzde 15 ila yüzde 18 arasında olacak.

Piyasa faizi ile belirlenecek faiz oranı arasındaki fark ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile üye oda ve borsaların mevduatlarına alacakları faizden düşülecek.

Yani faiz indirimi odaların faiz gelirlerinden kesilmiş olacak.

Kullanılacak kredilerde ilk taksit ödemesi için belirli bir süre tanınacak.

İlk ödemenin 2022 yılında başlayacağı tahmin ediliyor.

Böylece en az 6 ay geri ödemesiz dönem tanımlanacak.

KAMU BANKALARI ÖN PLANDA

Nefes Kredisi'ne kamu bankaları ve kamu katılım bankaları aracılık edecek.

İsteyen özel bankalar da kampanyaya katılabilecek.

Nefes kredisinde Kredi Garanti Fonu ile Hazine de garantör olarak görev alacak.

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