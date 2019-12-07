Yeni Vergi Düzenlemesi'ne iki vergi çeşidi daha eklendi

Meclis'te kabul edilen yeni vergi yasasına ek olarak iki kalem daha eklenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan yeni kanuna göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri dijital hizmet vergisine tabi olacak.



Düzenlemeyle, dijital hizmet vergisi ve konaklama vergisi adı altında iki yeni vergi kalemi oluşturuldu.

Buna göre, gecelik yüzde 2 olmak üzere konaklama vergisi alınacak. Bu oranı artırma, indirme ve değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak.

Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinde yüzde 7,5 oranında vergi alınacak.

Kanunla, gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 40 oldu. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.

En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisi oranı da yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarıldı.

Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacak.

Düzenlemelere tabii tutulan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen düzenlemenin "termik santrallere filtre takılmasını erteleyen" maddesi metinden çıkarılmış ve kanun Meclis'te kabul edilmişti.

VİDEO: YENİ VERGİ DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI