Yerli hırdavat e-ticaret platformu ihracatı değerlendirdi

Pandemi dönemiyle birlikte dünyada değişim gösteren tüketici davranışları hızlı bir şekilde dijitalleşme eğilimine girdi. Bu süreç, e-ticaret alanında hareketlenmeye yol açarken, birçok sektör gibi hırdavat sektörü de dijitalleşme trendine ayak uydurarak faaliyet ağını genişletti. Jeopolitik konumu itibarıyla farklı coğrafyalara mal tedariği yapabilen ülkemiz ise bu sayede dönem boyunca global pazarda avantaj elde etti.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) 2022 Ekim Değerlendirmesi Raporu’na göre ülkemiz hırdavat sektörünün 2022’nin Ekim ayındaki ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla aylık bazda %0,82’lik bir artış kaydetti. Bu dönemde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında ise Almanya yer aldı.



Hırdavat sektörünün online pazaryeri platformu HirdavatBulurum.com’un Kurucu Ortağı Eshabil Kulaklı, sektörün Türkiye’nin toplam ihracatına olan katkısının da giderek arttığını ifade ederek, konuya dair şu değerlendirmede bulundu:

“İDDMİB’in açıkladığı rakamlar, hırdavat sektörünün yereldeki oyuncularının globaldeki dinamikleri iyi analiz ederek bunu avantaja çevirebildiğinin bir kanıtı. Bunun yanı sıra pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıklarını, e-ticaretin yükselişini, sektörün küresel çapta gelişim ve değişim gösteren alışkanlıklarına uyum sağladığının bir göstergesi. Gelecek dönemde de yerli şirketlerin bu kapsamda iş ağını daha da genişleterek hizmetlerini kıtalararası bir boyuta taşıyacağını ve ülkemizin diğer birçok sektörde olduğu gibi hırdavat sektöründe de ihracat rakamlarında rekor seviyeye ulaştıracağını düşünüyoruz.”



HIRDAVAT SEKTÖRÜNÜN YERLİ ŞİRKETLERİ JEOPOLİTİK KONUMU AVANTAJA ÇEVİRİYOR



Pandemi sonrası yaşanan gelişmelerle birlikte hırdavat sektöründe yeni pazar ve ticaret yollarının oluşmasının birçok ülkenin ithalatta yön değiştirmesine yol açtığını belirten HirdavatBulurum.com’un E-ticaret Direktörü Onur Kurt ise Türkiye’nin bu süreçte kilit bir rol üstlendiğini ifade etti.

Altyapı yatırımları ve coğrafi konumunun gücüyle Türkiye’nin, başta Avrupa olmak üzere dünyanın üretim üssüne dönüşeceğini belirten Onur Kurt, "Jeopolitik konumunun yanı sıra ekonomik gelişmelerden teknolojik eğilimlere, maliyet avantajlarından iş gücüne erişim konusunda avantajlı olan Türkiye, uluslararası şirketler için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Çünkü dünya çapında yaşanan politik ve ekonomik gelişmeler maliyet duyarlı endüstrilerin Türkiye’ye yönelmesini sağladı. Giderek daha rekabetçi olan küresel imalat arenasında büyümeyi sağlamak ve sürdürülebilir kılmak uzun vadeli yapısal eğilimler ve stratejik konumlandırma ile mümkün. Ülkemizin potansiyelini ve coğrafi konum avantajını doğru değerlendirerek hırdavat sektöründe de diğer ülkeler arasında köprü olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.”



YERLİ ŞİRKETLERE E-TİCARET İÇİN ONLİNE PAZARYERİ PLATFORMU OLUŞTURDULAR



Hırdavat sektöründe tüm üreticilere ve tüketicilere e-ticaret yapabilecekleri bir pazaryeri oluşturduklarını aktaran HirdavatBulurum.com’un Kurucu Ortağı Eshabil Kulaklı, açıklamalarına şu sözlerle sonlandırdı:

“E-ticaret platformumuzda tüm kullanıcılara görüntülü destek, aynı gün kargo, ödeme kolaylığı, anında iade garantisi gibi birçok fırsat sunuyoruz. Platformumuzla birlikte ülkemizin hırdavat sektörüne katkıda bulunan işletmelerin hem ihtiyaçlarını karşılayabileceği hem de satış yapabileceği bir ortam yaratmaktan çok mutluyuz. Gelecek dönemde daha çok işletmeye ulaşarak hırdavat sektörünün ülke ekonomisindeki payını artırmayı hedefliyoruz.”