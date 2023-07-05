Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? (2023 temmuz ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri)

2023 memur maaşı ödeme tarihleri, zamlı memur maaşlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan zamma ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam alacak olan memurlar, maaşlarının hangi tarihte ödeneceğini sorguluyor. İşte ayrıntılar.



MEMUR VE EMEKLİYE ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?



Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.



Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.



Güler açıklamasında şunları söyledi;



"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.



Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."