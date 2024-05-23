Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar: Tarım kredilerini 6 kat artırarak 480 milyar liraya çıkardık

Ziraat Bankası 3. Tarım Ekosistemi Buluşması, Ziraat Bankası’nın ev sahipliğinde 17 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı. Toplantının açılışında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2021'de tarım bankacılığı konusundaki stratejilerinin "tarım ekosisteminin finansmanı" olarak belirlendiğini kaydederek, Bankanın 2020-2024 dönemindeki rakamları hakkında bilgi verdi. Bu dönemde bankanın yaklaşık 5 kat büyüdüğünü, 18 ülke 120 noktada faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük ve global bankası olarak salgın, bölgesel savaşlar, deprem ve global ekonomideki dalgalanmalar gibi pek çok olumsuzluğun yaşandığı bu dönemde bir yandan ülkemizin makroekonomik politikalarına tam destek verirken, bir yandan da toplanılan kaynakları ve Ziraat Bankasının tüm enerjisini başta tarım olmak üzere yatırım, istihdam, imalat, savunma sanayisi, ihracat ve enerji üretimi gibi 'Türkiye Yüzyılı' için elzem alanlara yönlendirildiğini söyledi.

Çiftçilere kullandırılan tarım kredilerini yaklaşık 6 kat artırarak 80 milyar liradan 480 milyar liraya, Finansman sağlanan çiftçi sayısını yüzde 82 artırarak 1,2 milyon kişiye çıkarıldığını, Çiftçilerimizin bugün itibarıyla kullandıkları her 100 liralık kredinin 75'ini münhasıran Ziraat Bankası’nın vermiş olduğunu belirtti.



Alpaslan Çakar buluşmada, tarım ekosistemi zincirinde yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin tek bir uygulamada buluşma imkânı bulacağı, çiftçilerin bünyesinde yer alan 9 modül ile tüm bankacılık işlemlerinden, sektör ve piyasa gelişmelerini takip edebilecekleri, ürettikleri tarımsal ürünleri doğrudan satma imkanına sahip olacakları Ziraat Çiftçi Platformunu da kullanıma sunulduğunu duyurdu.



Tarım Ekosistemi Buluşması’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankasının düzenlediği programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziraat Bankasını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarımda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği, coğrafi işaretli ürünler ve tarımda markalaşma, tarımın geleceği teması altında yapılan ve yapılacak olan tartışmaların sektörümüz açısından yol gösterici olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankasının 160 yılı aşkın süredir çiftçinin ve üreticinin yanında yer aldığını belirterek, "1863 yılından beri Ziraat Bankamız Türk tarımının lokomotifi oldu. Savaş dönemleri dahil ülkemizin yokluk günlerinde bankamız, çiftçinin, esnafın, tüccarın, girişimcinin yanında yer aldı. Üreticilerimizin, insanımızın iliğini sömüren tefecilerin ve faiz lobilerinin pençesine düşmemesi noktasında hayati rol üstlendi. Ziraat Bankası dün olduğu gibi bugün de ülkeyi ve milleti önceleyen duruşunu muhafaza ediyor. Ziraat varsa memleketin dört bir yanında ziraat var anlayışıyla Türkiye'nin tarım sektörüne güçlü destek veren bankamızı ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum." dedi.