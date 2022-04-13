Ziraat Bankası'ndan 10 yıl vadeli ucuz kredi

Ziraat Bankası, yeni tarım stratejisi kapsamında kadınlara ve gençlere özel 10 yıl vadeli ucuz kredi imkanı sağlayacak.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 12:35

Ziraat Bankası'ndan 10 yıl vadeli ucuz kredi

İlişkili Haberler

Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak

Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak

Tarımsal üretimde düşük faizli kredinin süresi uzatıldı

Tarımsal üretimde düşük faizli kredinin süresi uzatıldı

, tarımsal üretimi desteklemek ve girişimci sayısını artırmak amacıyla hayata geçirilecek yeni kredi destek planını duyurdu.

6 ayrı paketten oluşan kredi destek çalışmasında genç çiftçi, kadın çiftçi, altın kovan, güneş enerjili sulama, üreten kooperatif ve tarım transfer kredi paketleri bulunuyor.

Açıklanan yeni plana göre, kadın ve genç çiftçiler, 2 yıl anapara geri ödemesiz, 10 yıl vadeli 500 bin lira yatırım veya işletme kredisi kullanabilecek.

Faizin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca karşılanacak.

Ekosistemi Finansmanı olarak açıklanan yeni strateji planı, bugün itibariyle uygulanmaya başlanacak.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...