Zorlu Enerji, Hollanda'da yeni şirket kuracak

Zorlu Enerji, Hollanda'da şirketin yüzde 100 oranında hissedarı olacağı 30 bin euro sermayeli ZES B.V. unvanlı yeni bir şirket kuracak.

Anadolu Ajansı 12.06.2020 - 12:00

Zorlu Enerji, Hollanda'da yeni şirket kuracak

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Zorlu Enerji Elektrik Üretim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada,

"Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ yönetim kurulu, şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla Hollanda'da şirketimizin doğrudan yüzde 100 oranında hissedarı olacağı 30 bin euro sermayeli ZES B.V. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

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