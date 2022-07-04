Zorunlu sürdürülebilirlik raporlaması geliyor

Avrupa Parlamentosu, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi teklifi üzerinde anlaşmaya vardı. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’nin (CSRD) uygulamaya geçmesi ile birlikte AB'de faaliyet gösteren en az 250 çalışanı olan, yıllık cirosu 40 milyon euro’dan fazla ve varlıklarının değeri 20 milyon euro'yu aşan şirketler çevresel, sosyal, insan hakları ve yönetimle ilgili performanslarını kamuyla paylaşmakla yükümlü tutulacak.



AB’DE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİ DE ETKİLEYEBİLİR



CSRD’nin finansal raporlama ile eşit derecede öneme sahip olması bekleniyor. Raporlamanın Avrupa Birliği sınırları içinde kurulmamış olsa bile AB bünyesinde ciddi faaliyetleri olan şirketleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi de gündemde. Buna göre AB genelinde yıllık 150 milyon euro ciro yapan şirketler CSRD kapsamına girebilir.